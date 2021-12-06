Губернатор Махонин определился с цветом такси в Пермском крае

Дмитрий Махонин в качестве основного цвета для такси предложил белый Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил сделать белый цвет единым для всех такси в регионе. Об этом говорится в проекте закона, который глава региона внес на рассмотрение законодательного собрания. Документ размещен на сайте краевого парламента.

«[Покрытие наружной поверхности кузова транспортного средства] должно соответствовать цветовой гамме кузова, состоящей из основного белого цвета, полосы шириной от 15 до 25 сантиметров, представляющей собой композицию из красных и белых квадратов, расположенных в шахматном порядке», — говорится в проекте закона.

Отмечается, что новые требования к цвету такси вступают в силу с 1 сентября 2022 года. Ранее в краевом минтранспорта предложили ввести желтый цвет в качестве основного для такси класса «Эконом» и «Комфорт». Для такси класса «Комфорт+», и «Бизнес» предусматривалось три цветовых варианта: белый, черный и серебристый.

Против единого желтого цвета выступили представители таксомоторных компаний. Они обратились к губернатору с просьбой ввести мораторий на принятие данного решения. После этого стало известно, что Махонин пошел на встречу таксистам.