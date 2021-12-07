Врач рассказала о главной проблеме у детей при коронавирусе

08 декабря 2021 в 10:28 Размер текста - 17 +

COVID-19 диагностирован почти у 13 тысяч маленьких пермяков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Дети все чаще становятся пациентами ковидных госпиталей. По словам медиков, зачастую они не могут сообщить о недомогании в силу возраста. Те, кто постарше, не могут адекватно оценить свое состояние и воспринимают высокую температуру, как норму. Об этом рассказала заместитель главного врача пермской городской детской клинической больницы № 3 Татьяна Гут. «Очень много детишек было до года, до трех лет. Такие дети не могут сказать как им плохо, по сравнению со взрослыми. Госпитализация им зачастую показана, потому что дети поступают с высокой температурой, с симптомами интоксикации, кашлем. У ребенка может быть 39 [градусов температура], а он может сидеть в телефоне и играть. Спрашиваешь его, как дела, он в ответ, что все хорошо», — говорит Гут в видеоролике министерства здравоохранения Прикамья. По данным медиков, малыши до четырех лет стали болеть коронавирусом в два раза чаще по сравнению с началом 2020 года, а дети от 5 до 14 лет — в три раза чаще. В Прикамье с начала пандемии COVID-19 был диагностирован почти у 13 тыс. детей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Дети все чаще становятся пациентами ковидных госпиталей. По словам медиков, зачастую они не могут сообщить о недомогании в силу возраста. Те, кто постарше, не могут адекватно оценить свое состояние и воспринимают высокую температуру, как норму. Об этом рассказала заместитель главного врача пермской городской детской клинической больницы № 3 Татьяна Гут. «Очень много детишек было до года, до трех лет. Такие дети не могут сказать как им плохо, по сравнению со взрослыми. Госпитализация им зачастую показана, потому что дети поступают с высокой температурой, с симптомами интоксикации, кашлем. У ребенка может быть 39 [градусов температура], а он может сидеть в телефоне и играть. Спрашиваешь его, как дела, он в ответ, что все хорошо», — говорит Гут в видеоролике министерства здравоохранения Прикамья. По данным медиков, малыши до четырех лет стали болеть коронавирусом в два раза чаще по сравнению с началом 2020 года, а дети от 5 до 14 лет — в три раза чаще. В Прикамье с начала пандемии COVID-19 был диагностирован почти у 13 тыс. детей.