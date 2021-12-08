Правительство РФ выделит миллиарды на выплаты семьям с детьми

08 декабря 2021 в 16:21 Размер текста - 17 +

Для некоторых семей государственные выплаты существенны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Малообеспеченным семьям с детьми, где один родитель, российское правительство дополнительно направит почти 14 миллиардов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ. «Сейчас такие выплаты назначены семьям [неполным малообеспеченным], в которых в общей сложности растет более 1,3 миллиона детей. Чтобы они вовремя получали положенные им средства, правительство направит еще почти 14 млрд рублей — в дополнение к тем 36 млрд, которые были предусмотрены ранее», — говорится в информации. Отмечается также, что для семей, в которых один родитель, это существенные средства, пишет «Федеральное агентство новостей». Новая мера поддержки малообеспеченных россиян заработала в этом году, инициатива исходила от президента РФ Владимира Путина. Он поручил выделять одиноким родителям ежемесячно по 5,5 тысячи рублей — это пособие на детей, напоминает «Царьград». Ранее сообщалось, что одиноким родителям хотят разрешить тратить материнский капитал не только на покупку недвижимости и оплату образовательных услуг, но и на приобретение детских товаров. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Федоров. Кроме того, их запретили привлекать к работе во внеурочное время без их письменного согласия. Однако эта мера коснется тех, у кого есть дети до 14 лет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Малообеспеченным семьям с детьми, где один родитель, российское правительство дополнительно направит почти 14 миллиардов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ. «Сейчас такие выплаты назначены семьям [неполным малообеспеченным], в которых в общей сложности растет более 1,3 миллиона детей. Чтобы они вовремя получали положенные им средства, правительство направит еще почти 14 млрд рублей — в дополнение к тем 36 млрд, которые были предусмотрены ранее», — говорится в информации. Отмечается также, что для семей, в которых один родитель, это существенные средства, пишет «Федеральное агентство новостей». Новая мера поддержки малообеспеченных россиян заработала в этом году, инициатива исходила от президента РФ Владимира Путина. Он поручил выделять одиноким родителям ежемесячно по 5,5 тысячи рублей — это пособие на детей, напоминает «Царьград». Ранее сообщалось, что одиноким родителям хотят разрешить тратить материнский капитал не только на покупку недвижимости и оплату образовательных услуг, но и на приобретение детских товаров. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Федоров. Кроме того, их запретили привлекать к работе во внеурочное время без их письменного согласия. Однако эта мера коснется тех, у кого есть дети до 14 лет.