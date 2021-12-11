Назарбаев раскрыл, как власти могли сохранить СССР

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Назарбаев, назарбаев нурсултан
Руководство экономического блока должно было вовремя изменить систему управления, заявил Нурсултан Назарбаев Фото:

Власти СССР должны были пойти по пути Китая и перестроить экономическую систему, чтобы сохранить государство. Об этом сообщил экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Социалистическая система изживала свои ресурсы. Руководство экономического блока должно было вовремя это заметить и сделать изменения в управлении. Такие изменения надо было проводить в условиях дисциплины, порядка, крепкого руководства. Так Китай смог перестроить экономику», — сказал Назарбаев в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее экс-председатель Верховного Совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич заявил, что главным виновником распада СССР был заместитель председателя правительства России в 1991—1992 годах Геннадий Бурбулис. По словам Шушкевича, именно Бурбулис нажал на «спусковой крючок».

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Власти СССР должны были пойти по пути Китая и перестроить экономическую систему, чтобы сохранить государство. Об этом сообщил экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. «Социалистическая система изживала свои ресурсы. Руководство экономического блока должно было вовремя это заметить и сделать изменения в управлении. Такие изменения надо было проводить в условиях дисциплины, порядка, крепкого руководства. Так Китай смог перестроить экономику», — сказал Назарбаев в интервью телеканалу «Россия 24». Ранее экс-председатель Верховного Совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич заявил, что главным виновником распада СССР был заместитель председателя правительства России в 1991—1992 годах Геннадий Бурбулис. По словам Шушкевича, именно Бурбулис нажал на «спусковой крючок».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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