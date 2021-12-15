15 декабря 2021
14 декабря 2021

СК возбудил уголовное дело из-за взрыва на станции СТО в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при ремонте автомобилей Фото:

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва на СТО в Сургуте из-за нарушений норм охраны труда. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления СКР по ХМАО.

«Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбуждено уголовное дело по факту хлопка газовоздушной смеси в автомастерской в городе Сургуте, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 143 УК РФ», — рассказали в управлении.

По версии следствия, на одном из СТО на улице 30 лет Победы из-за несоблюдения техники безопасности произошел взрыв газового баллона, установленного на одном из автомобилей по причине разгерметизации. Из-за взрыва обрушилась кровля здания — пострадали 11 человек, один из них госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что на станции техобслуживания в Сургуте взорвался газовый баллон. В здании обрушилась кровля — помощь оказана шести работникам СТО, двое из них госпитализированы. Следователи начали процессуальную проверку инцидента.

Обновлено на 11:42

В депздраве ХМАО рассказали, что из 11 пострадавших трое находятся на амбулаторном лечении, 8 госпитализированы и получают мед помощь в ожоговом центре Сургута. «Из них шесть находятся в состоянии средней степени тяжести, один в тяжелом состоянии, еще один пострадавший в крайне тяжелом. Мед помощь оказывается в полном объеме», — комментирует ситуацию окружной департамент.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва на СТО в Сургуте из-за нарушений норм охраны труда. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления СКР по ХМАО. «Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбуждено уголовное дело по факту хлопка газовоздушной смеси в автомастерской в городе Сургуте, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 143 УК РФ», — рассказали в управлении. По версии следствия, на одном из СТО на улице 30 лет Победы из-за несоблюдения техники безопасности произошел взрыв газового баллона, установленного на одном из автомобилей по причине разгерметизации. Из-за взрыва обрушилась кровля здания — пострадали 11 человек, один из них госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ранее URA.RU сообщало, что на станции техобслуживания в Сургуте взорвался газовый баллон. В здании обрушилась кровля — помощь оказана шести работникам СТО, двое из них госпитализированы. Следователи начали процессуальную проверку инцидента. Обновлено на 11:42 В депздраве ХМАО рассказали, что из 11 пострадавших трое находятся на амбулаторном лечении, 8 госпитализированы и получают мед помощь в ожоговом центре Сургута. «Из них шесть находятся в состоянии средней степени тяжести, один в тяжелом состоянии, еще один пострадавший в крайне тяжелом. Мед помощь оказывается в полном объеме», — комментирует ситуацию окружной департамент.
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