14 декабря 2021

Власти ХМАО раскрыли данные о состоянии пострадавших при взрыве

© Служба новостей «URA.RU»
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Сгоревшие сельские дома. Мыркайское, пожарище, пепелище, газовые баллоны, чп
На СТО в Сургуте взорвался газовый баллон Фото:

Один из пострадавших при взрыве газового баллона в Сургуте находится в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU сообщили в департамента здравоохранения ХМАО. Инцидент произошел 15 декабря на станции техобслуживания.

«Пострадавшие с ожогами разной степени доставлены в ожоговый центр Сургута. Один пострадавший в тяжелом состоянии. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — заявили в депздраве.

Ранее агентство писало, что при взрыве обрушилась крыша СТО. Пострадали 10 человек. Проверку происшествия начали сотрудники прокуратуры и следственного комитета РФ.

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Один из пострадавших при взрыве газового баллона в Сургуте находится в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU сообщили в департамента здравоохранения ХМАО. Инцидент произошел 15 декабря на станции техобслуживания. «Пострадавшие с ожогами разной степени доставлены в ожоговый центр Сургута. Один пострадавший в тяжелом состоянии. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — заявили в депздраве. Ранее агентство писало, что при взрыве обрушилась крыша СТО. Пострадали 10 человек. Проверку происшествия начали сотрудники прокуратуры и следственного комитета РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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