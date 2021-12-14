Власти ХМАО раскрыли данные о состоянии пострадавших при взрыве

Один из пострадавших при взрыве газового баллона в Сургуте находится в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU сообщили в департамента здравоохранения ХМАО. Инцидент произошел 15 декабря на станции техобслуживания.
«Пострадавшие с ожогами разной степени доставлены в ожоговый центр Сургута. Один пострадавший в тяжелом состоянии. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — заявили в депздраве.
Ранее агентство писало, что при взрыве обрушилась крыша СТО. Пострадали 10 человек. Проверку происшествия начали сотрудники прокуратуры и следственного комитета РФ.
Один из пострадавших при взрыве газового баллона в Сургуте находится в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU сообщили в департамента здравоохранения ХМАО. Инцидент произошел 15 декабря на станции техобслуживания. «Пострадавшие с ожогами разной степени доставлены в ожоговый центр Сургута. Один пострадавший в тяжелом состоянии. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — заявили в депздраве. Ранее агентство писало, что при взрыве обрушилась крыша СТО. Пострадали 10 человек. Проверку происшествия начали сотрудники прокуратуры и следственного комитета РФ.