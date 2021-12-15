Легендарный суперкар находится в Ленинском районе (фото из архива) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Челябинске продают эксклюзивный суперкар Mercedes-Benz SLR McLaren за 80 миллионов рублей. Это самый дорогой автомобиль в регионе, выставленный на продажу.

«Двухдверный суперкар выпущен в 2009 году. Пробег авто 1300 километров, не битый, автомат. Тип кузова — кабриолет. Стоимость 80 миллионов рублей», — написал продавец на сайте «Авито».

Как следует из объявления, автомобиль не попадал в ДТП. Мощность двигателя 5.4 AT составляет 650 лошадиных сил. Суперкар хранится в Ленинском районе Челябинска.

Mercedes-Benz SLR McLaren выпускался совместно немецкой компанией Mercedes-Benz и британским производителем McLaren Automotive с 2003 по 2009 год. В 2006 году компания Mercedes-Benz заявила, что сделает ограниченную партию уникальных кабриолетов на базе модели SLR McLaren. Предполагалось, что будет собрано не более 100 таких машин ценой по 500 тыс. долларов.

Компания Mercedes-Benz продавала такие авто за 500 тысяч долларов Фото: скрин с сайта Avito