15 декабря 2021

В Челябинске продают самый дорогой автомобиль в регионе. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автомойка SVX detailing в Ельцин Центре. Екатеринбург, автомойка, мерседес, mercedes, колесный диск, автомобиль люкс
Легендарный суперкар находится в Ленинском районе (фото из архива) Фото:

В Челябинске продают эксклюзивный суперкар Mercedes-Benz SLR McLaren за 80 миллионов рублей. Это самый дорогой автомобиль в регионе, выставленный на продажу.

«Двухдверный суперкар выпущен в 2009 году. Пробег авто 1300 километров, не битый, автомат. Тип кузова — кабриолет. Стоимость 80 миллионов рублей», — написал продавец на сайте «Авито».

Как следует из объявления, автомобиль не попадал в ДТП. Мощность двигателя 5.4 AT составляет 650 лошадиных сил. Суперкар хранится в Ленинском районе Челябинска.

Mercedes-Benz SLR McLaren выпускался совместно немецкой компанией Mercedes-Benz и британским производителем McLaren Automotive с 2003 по 2009 год. В 2006 году компания Mercedes-Benz заявила, что сделает ограниченную партию уникальных кабриолетов на базе модели SLR McLaren. Предполагалось, что будет собрано не более 100 таких машин ценой по 500 тыс. долларов.

Компания Mercedes-Benz продавала такие авто за 500 тысяч долларов
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Челябинске продают эксклюзивный суперкар Mercedes-Benz SLR McLaren за 80 миллионов рублей. Это самый дорогой автомобиль в регионе, выставленный на продажу. «Двухдверный суперкар выпущен в 2009 году. Пробег авто 1300 километров, не битый, автомат. Тип кузова — кабриолет. Стоимость 80 миллионов рублей», — написал продавец на сайте «Авито». Как следует из объявления, автомобиль не попадал в ДТП. Мощность двигателя 5.4 AT составляет 650 лошадиных сил. Суперкар хранится в Ленинском районе Челябинска. Mercedes-Benz SLR McLaren выпускался совместно немецкой компанией Mercedes-Benz и британским производителем McLaren Automotive с 2003 по 2009 год. В 2006 году компания Mercedes-Benz заявила, что сделает ограниченную партию уникальных кабриолетов на базе модели SLR McLaren. Предполагалось, что будет собрано не более 100 таких машин ценой по 500 тыс. долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...