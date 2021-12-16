Голикова: губернаторов заставят объясняться перед санврачами

Губернаторы должны будут написать мотивированную причину отказа введения мер Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернаторов могут обязать отчитываться перед Роспотребнадзором о решениях, касающихся ограничительных мер. Об этом заявила на пленарном заседании Госдумы вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Главных санитарных врачей данным законопроектом [о QR-кодах] предлагается наделить полномочиями о информировании главного санврача и руководителей регионов, чтобы заблаговременно меры принимались и не допустить развития ситуации в негативном сценарии. Если руководитель регионов не согласен с мерами, то в течение трех дней должен дать мотивированное несогласие главному санврачу РФ для принятия решения», — сказала Голикова.

Сейчас полномочия об ужесточении или ослаблении требований лежит на губернаторах. Если закон примут, им придется объясняются перед Роспотребнадзором. В апреле 2020 президент РФ наделил глав регионов полномочиями для введения мер по борьбе с коронавирусом на своей территории.