Голикова: губернаторов заставят объясняться перед санврачами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, голикова татьяна, портрет
Губернаторы должны будут написать мотивированную причину отказа введения мер Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернаторов могут обязать отчитываться перед Роспотребнадзором о решениях, касающихся ограничительных мер. Об этом заявила на пленарном заседании Госдумы вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Главных санитарных врачей данным законопроектом [о QR-кодах] предлагается наделить полномочиями о информировании главного санврача и руководителей регионов, чтобы заблаговременно меры принимались и не допустить развития ситуации в негативном сценарии. Если руководитель регионов не согласен с мерами, то в течение трех дней должен дать мотивированное несогласие главному санврачу РФ для принятия решения», — сказала Голикова.

Сейчас полномочия об ужесточении или ослаблении требований лежит на губернаторах. Если закон примут, им придется объясняются перед Роспотребнадзором. В апреле 2020 президент РФ наделил глав регионов полномочиями для введения мер по борьбе с коронавирусом на своей территории.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Губернаторов могут обязать отчитываться перед Роспотребнадзором о решениях, касающихся ограничительных мер. Об этом заявила на пленарном заседании Госдумы вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Главных санитарных врачей данным законопроектом [о QR-кодах] предлагается наделить полномочиями о информировании главного санврача и руководителей регионов, чтобы заблаговременно меры принимались и не допустить развития ситуации в негативном сценарии. Если руководитель регионов не согласен с мерами, то в течение трех дней должен дать мотивированное несогласие главному санврачу РФ для принятия решения», — сказала Голикова. Сейчас полномочия об ужесточении или ослаблении требований лежит на губернаторах. Если закон примут, им придется объясняются перед Роспотребнадзором. В апреле 2020 президент РФ наделил глав регионов полномочиями для введения мер по борьбе с коронавирусом на своей территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...