Челябинскому заключенному выписали штраф за татуировку

Мужчина демонстрировал свою наколку, находясь в местах лишения свободы (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 36-летний заключенный был приговорен к штрафу за татуировку в виде нацисткой свастики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Миасского городского суда.

«В ноябре 2021 года Сергей З., находясь в местах лишения свободы, демонстрировал на своей руке татуировку в виде свастики. За это нарушение виновный был оштрафован на 1 тыс. рублей без конфискации предмета административного правонарушения», — заявили в пресс-службе суда.

В ведомстве отметили, что свастика заключенного копировала элементы нацистской Германии и фашисткой Италии. Публичное демонстрирование нацистской символики запрещено 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».