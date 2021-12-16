16 декабря 2021
15 декабря 2021

Челябинскому заключенному выписали штраф за татуировку

© Служба новостей «URA.RU»
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Бунт в колонии ГУФСИН (Архив 2007). Челябинск, заключенные, драка, тюрьма, жулик, зэк, зэки, побоище
Мужчина демонстрировал свою наколку, находясь в местах лишения свободы (фото из архива) Фото:

В Челябинской области 36-летний заключенный был приговорен к штрафу за татуировку в виде нацисткой свастики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Миасского городского суда.

«В ноябре 2021 года Сергей З., находясь в местах лишения свободы, демонстрировал на своей руке татуировку в виде свастики. За это нарушение виновный был оштрафован на 1 тыс. рублей без конфискации предмета административного правонарушения», — заявили в пресс-службе суда.

В ведомстве отметили, что свастика заключенного копировала элементы нацистской Германии и фашисткой Италии. Публичное демонстрирование нацистской символики запрещено 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».

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В Челябинской области 36-летний заключенный был приговорен к штрафу за татуировку в виде нацисткой свастики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Миасского городского суда. «В ноябре 2021 года Сергей З., находясь в местах лишения свободы, демонстрировал на своей руке татуировку в виде свастики. За это нарушение виновный был оштрафован на 1 тыс. рублей без конфискации предмета административного правонарушения», — заявили в пресс-службе суда. В ведомстве отметили, что свастика заключенного копировала элементы нацистской Германии и фашисткой Италии. Публичное демонстрирование нацистской символики запрещено 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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