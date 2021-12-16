Челябинского депутата тайно наказали за бунт противников QR-кодов

Депутату заксобрания Челябинской области Ольге Мухометьяровой рекомендовано воздерживаться от критики коллег и решений, принятых региональным парламентом. Решение принял 17 декабря комитетом по депутатской этике, сообщили URA.RU в заксобрании. Заседание, где обсуждалась недавняя попытка ворваться в ЗСО противников QR-кодов, прошло в закрытом режиме.
«Ольге Ивановне (Мухометьяровой — ред.) рекомендовали воздерживаться от резких высказываний в адрес других депутатов. Кроме того, ей рекомендовали воздерживаться от критики решений, принятых законодательным собранием», — рассказали URA.RU в комитете.
Мухометьярова воздержалась от комментариев. Поводом для разбирательства стал инцидент, произошедший 25 ноября. Во время заседания, на котором депутаты должны были рассмотреть федеральный законопроект о введении QR-кодов, у парламента собралась группа антипрививочников. Охранники с трудом сдержали их попытку прорваться внутрь здания и попасть в зал заседаний.
К разгоряченным людям вышли председатель комитета ЗСО по соцполитике Сергей Буяков и эсерка Мухометьярова. Впоследствии некоторые сочли, что ее слова и действия могли спровоцировать антиваксеров на конфликт. При этом присутствующие на месте событий корреспонденты URA.RU наблюдали, что Мухометьярова появилась на проходной уже после того, как противники QR-кодов попытались силой прорваться в здание, и в ходе общения призывала людей успокоиться и оставаться в рамках закона.
Депутату заксобрания Челябинской области Ольге Мухометьяровой рекомендовано воздерживаться от критики коллег и решений, принятых региональным парламентом. Решение принял 17 декабря комитетом по депутатской этике, сообщили URA.RU в заксобрании. Заседание, где обсуждалась недавняя попытка ворваться в ЗСО противников QR-кодов, прошло в закрытом режиме. «Ольге Ивановне (Мухометьяровой — ред.) рекомендовали воздерживаться от резких высказываний в адрес других депутатов. Кроме того, ей рекомендовали воздерживаться от критики решений, принятых законодательным собранием», — рассказали URA.RU в комитете. Мухометьярова воздержалась от комментариев. Поводом для разбирательства стал инцидент, произошедший 25 ноября. Во время заседания, на котором депутаты должны были рассмотреть федеральный законопроект о введении QR-кодов, у парламента собралась группа антипрививочников. Охранники с трудом сдержали их попытку прорваться внутрь здания и попасть в зал заседаний. К разгоряченным людям вышли председатель комитета ЗСО по соцполитике Сергей Буяков и эсерка Мухометьярова. Впоследствии некоторые сочли, что ее слова и действия могли спровоцировать антиваксеров на конфликт. При этом присутствующие на месте событий корреспонденты URA.RU наблюдали, что Мухометьярова появилась на проходной уже после того, как противники QR-кодов попытались силой прорваться в здание, и в ходе общения призывала людей успокоиться и оставаться в рамках закона.