16 декабря 2021
15 декабря 2021

Челябинского депутата тайно наказали за бунт противников QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
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Антипрививочники в ЗСО. Челябинск, пикет, воробей вадим, мухометьярова ольга, антипривочники
Ольга Мухометьярова (в центре) пострадала из-за действий антиваксеров, которых она пыталась успокоить Фото:
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Депутату заксобрания Челябинской области Ольге Мухометьяровой рекомендовано воздерживаться от критики коллег и решений, принятых региональным парламентом. Решение принял 17 декабря комитетом по депутатской этике, сообщили URA.RU в заксобрании. Заседание, где обсуждалась недавняя попытка ворваться в ЗСО противников QR-кодов, прошло в закрытом режиме.

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«Ольге Ивановне (Мухометьяровой — ред.) рекомендовали воздерживаться от резких высказываний в адрес других депутатов. Кроме того, ей рекомендовали воздерживаться от критики решений, принятых законодательным собранием», — рассказали URA.RU в комитете.

Мухометьярова воздержалась от комментариев. Поводом для разбирательства стал инцидент, произошедший 25 ноября. Во время заседания, на котором депутаты должны были рассмотреть федеральный законопроект о введении QR-кодов, у парламента собралась группа антипрививочников. Охранники с трудом сдержали их попытку прорваться внутрь здания и попасть в зал заседаний.

К разгоряченным людям вышли председатель комитета ЗСО по соцполитике Сергей Буяков и эсерка Мухометьярова. Впоследствии некоторые сочли, что ее слова и действия могли спровоцировать антиваксеров на конфликт. При этом присутствующие на месте событий корреспонденты URA.RU наблюдали, что Мухометьярова появилась на проходной уже после того, как противники QR-кодов попытались силой прорваться в здание, и в ходе общения призывала людей успокоиться и оставаться в рамках закона.

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Депутату заксобрания Челябинской области Ольге Мухометьяровой рекомендовано воздерживаться от критики коллег и решений, принятых региональным парламентом. Решение принял 17 декабря комитетом по депутатской этике, сообщили URA.RU в заксобрании. Заседание, где обсуждалась недавняя попытка ворваться в ЗСО противников QR-кодов, прошло в закрытом режиме. «Ольге Ивановне (Мухометьяровой — ред.) рекомендовали воздерживаться от резких высказываний в адрес других депутатов. Кроме того, ей рекомендовали воздерживаться от критики решений, принятых законодательным собранием», — рассказали URA.RU в комитете. Мухометьярова воздержалась от комментариев. Поводом для разбирательства стал инцидент, произошедший 25 ноября. Во время заседания, на котором депутаты должны были рассмотреть федеральный законопроект о введении QR-кодов, у парламента собралась группа антипрививочников. Охранники с трудом сдержали их попытку прорваться внутрь здания и попасть в зал заседаний. К разгоряченным людям вышли председатель комитета ЗСО по соцполитике Сергей Буяков и эсерка Мухометьярова. Впоследствии некоторые сочли, что ее слова и действия могли спровоцировать антиваксеров на конфликт. При этом присутствующие на месте событий корреспонденты URA.RU наблюдали, что Мухометьярова появилась на проходной уже после того, как противники QR-кодов попытались силой прорваться в здание, и в ходе общения призывала людей успокоиться и оставаться в рамках закона.
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