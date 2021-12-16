16 декабря 2021
15 декабря 2021

В ЯНАО силовики выкупили проблемный актив «Газпрома». Инсайд

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Челябинский клинический противотуберкулезный диспансер, где будут размещаться на карантин граждане Китая по подозрению в инфицировании коронавирусом. Челябинск, противотуберкулезный диспансер, росгвардия
Ямальская Росгвардия переехала в новое здание Фото:

Управление Росгвардии по Ямало-Ненецкому автономному округу приобрело здание «Газпрома» в Салехарде за два миллиарда рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве.

«Росгвардия купила здание „Газпрома“ в Салехарде за два миллиарда триста миллионов рублей. Управление уже переехало на новое место дислокации», — сообщил агентству источник.

Получить оперативный комментарий у представителей Управления Росгвардии не получилось. В пресс-службу был направлен официальный запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что в январе 2020 года «Газпром» пытался продать здание в Салехарде за 958 миллионов рублей. На аукцион компании никто не заявился.

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Управление Росгвардии по Ямало-Ненецкому автономному округу приобрело здание «Газпрома» в Салехарде за два миллиарда рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве. «Росгвардия купила здание „Газпрома“ в Салехарде за два миллиарда триста миллионов рублей. Управление уже переехало на новое место дислокации», — сообщил агентству источник. Получить оперативный комментарий у представителей Управления Росгвардии не получилось. В пресс-службу был направлен официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что в январе 2020 года «Газпром» пытался продать здание в Салехарде за 958 миллионов рублей. На аукцион компании никто не заявился.
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© Служба новостей «URA.RU»
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