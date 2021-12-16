Ямальская Росгвардия переехала в новое здание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управление Росгвардии по Ямало-Ненецкому автономному округу приобрело здание «Газпрома» в Салехарде за два миллиарда рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве.

«Росгвардия купила здание „Газпрома“ в Салехарде за два миллиарда триста миллионов рублей. Управление уже переехало на новое место дислокации», — сообщил агентству источник.

Получить оперативный комментарий у представителей Управления Росгвардии не получилось. В пресс-службу был направлен официальный запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что в январе 2020 года «Газпром» пытался продать здание в Салехарде за 958 миллионов рублей. На аукцион компании никто не заявился.