В РФ хотят законодательно закрепить отношения человека и робота 20 декабря 2021 в 06:25 Размер текста - 17 + Кутепов считает, что с темп развития технологий в сфере робототехники обуславливает необходимость появления соответствующего законопроекта Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, который призван осуществлять правовое регулирование отношений в сфере оборота роботов, а также определять отношения робота и человека. Помимо этого документ дает формулировку термину «робот», устанавливает классы опасности различных видов техники и классифицирует роботов. «Анализ мирового опыта показывает, что в целом ряде стран уже существует первичное правовое регулирование применения робототехники. Законопроект создает основы правового регулирования новых общественных отношений, формирующихся в связи с применением систем робототехники, имеющих преимущественно стимулирующий характер», — говорится в пояснительной записке к документу, имеющейся в распоряжении ТАСС. Согласно законопроекту, правовое регулирование в сфере оборота роботов следует построить на принципах благополучия человека, безопасности общества и государства, открытости информации о технологиях робототехники. Документ определяет робота, как продукт достижения цифровых технологий, который состоит из двух или более частей. Роботов предлагается разделить на два вида: гражданские (реализуют частные интересы) и служебные (работают в интересах государства). В зависимости от способности причинения вреда человеку и государству предлагается разделить роботов на четыре класса опасности. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, который призван осуществлять правовое регулирование отношений в сфере оборота роботов, а также определять отношения робота и человека. Помимо этого документ дает формулировку термину «робот», устанавливает классы опасности различных видов техники и классифицирует роботов. «Анализ мирового опыта показывает, что в целом ряде стран уже существует первичное правовое регулирование применения робототехники. Законопроект создает основы правового регулирования новых общественных отношений, формирующихся в связи с применением систем робототехники, имеющих преимущественно стимулирующий характер», — говорится в пояснительной записке к документу, имеющейся в распоряжении ТАСС. Согласно законопроекту, правовое регулирование в сфере оборота роботов следует построить на принципах благополучия человека, безопасности общества и государства, открытости информации о технологиях робототехники. Документ определяет робота, как продукт достижения цифровых технологий, который состоит из двух или более частей. Роботов предлагается разделить на два вида: гражданские (реализуют частные интересы) и служебные (работают в интересах государства). В зависимости от способности причинения вреда человеку и государству предлагается разделить роботов на четыре класса опасности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям