В челябинском вузе отстранили от работы сотрудников без QR-кода

Вернуться к работе сотрудники смогут после полного курса вакцинации от коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В Челябинском государственном университете (ЧелГУ) сотрудников, которые отказались вакцинироваться и не получили QR-код, отстранили от работы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«В университете привито 98% сотрудников. Оставшиеся 2% отстранены от работы. Всего преподавательской деятельностью временно не могут заниматься 36 сотрудников университета. Часть из них имеет QR-код, но находится на больничном», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЧелГУ.

В университете добавили, что вернуться к преподавательской деятельности сотрудники смогут только после вакцинации двумя компонентами вакцины. Список отстраненных сотрудников постоянно обновляется, поскольку люди каждый день доставляют прививки.

Согласно постановлению главного санитарного врача Челябинской области, сотрудники сферы образования должны были до 11 декабря 2021 года поставить два компонента вакцины от коронавируса. Всех, кто не успел до этого времени сделать прививку, работодатель вправе отстранить от работы.