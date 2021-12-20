Аналитики дали прогноз цен на недвижимость Сургута в 2022 году

21 декабря 2021 в 20:48 Размер текста - 17 +

Цены на недвижимость в Сургуте в 2022 году будут расти, но медленнее Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Рост цен на недвижимость в Сургуте после января продолжится, но не будет таким же стремительным, как в 2021 году. Об этом URA.RU заявила руководитель департамента новостроек федеральной компании «Этажи» в Сургуте Лиана Кудрявцева. «С декабря прошлого года средняя стоимость квадратного метра в однокомнатных квартирах сургутских новостроек выросла на 27% до 83,5 тысяч рублей, в двухкомнатных квартирах на 26% и сейчас составляет 81,237 тысяч рублей. В 2022 году снижаться цены на новостройки не будут, но темпы их роста будут более сдержанными, чем в 2020—2021 годах», — прокомментировала Кудрявцева. Сложившуюся ситуацию на рынке эксперт объяснила предстоящим ростом ставок по ипотечному кредитованию. Такое развитие событий прогнозируется вследствие планов по повышению ключевой ставки российским Центробанком. На прошедшем в декабре заседании городского штаба по строительству чиновники сургутской администрации сообщили, что в 2021 году ожидается к вводу порядка 250 тысяч квадратных метров жилья, а в 2022 году — ориентировочно на 50 тысяч меньше. «Снижение доступности заемных средств на покупку жилья приведет к охлаждению спроса на рынке первичного жилья. Не исключено, что такой планируемый объем ввода будет достаточен для удовлетворения снижающегося спроса. Однако сейчас одна из проблем — это перспективы долгосрочного развития строительства. Не совсем понятно, что в ближайшее время будет происходить с ипотечными ставками и будет ли государство вводить дополнительные меры для снижения спроса. Такая неопределенность и порождает осторожность в отношении планов ввода у застройщиков, которым необходимо соблюдать планы продаж», — добавила Кудрявцева. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО перед Новым годом растут цены на аренду загородной недвижимости. Их стоимость выросла примерно на 30%. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Рост цен на недвижимость в Сургуте после января продолжится, но не будет таким же стремительным, как в 2021 году. Об этом URA.RU заявила руководитель департамента новостроек федеральной компании «Этажи» в Сургуте Лиана Кудрявцева. «С декабря прошлого года средняя стоимость квадратного метра в однокомнатных квартирах сургутских новостроек выросла на 27% до 83,5 тысяч рублей, в двухкомнатных квартирах на 26% и сейчас составляет 81,237 тысяч рублей. В 2022 году снижаться цены на новостройки не будут, но темпы их роста будут более сдержанными, чем в 2020—2021 годах», — прокомментировала Кудрявцева. Сложившуюся ситуацию на рынке эксперт объяснила предстоящим ростом ставок по ипотечному кредитованию. Такое развитие событий прогнозируется вследствие планов по повышению ключевой ставки российским Центробанком. На прошедшем в декабре заседании городского штаба по строительству чиновники сургутской администрации сообщили, что в 2021 году ожидается к вводу порядка 250 тысяч квадратных метров жилья, а в 2022 году — ориентировочно на 50 тысяч меньше. «Снижение доступности заемных средств на покупку жилья приведет к охлаждению спроса на рынке первичного жилья. Не исключено, что такой планируемый объем ввода будет достаточен для удовлетворения снижающегося спроса. Однако сейчас одна из проблем — это перспективы долгосрочного развития строительства. Не совсем понятно, что в ближайшее время будет происходить с ипотечными ставками и будет ли государство вводить дополнительные меры для снижения спроса. Такая неопределенность и порождает осторожность в отношении планов ввода у застройщиков, которым необходимо соблюдать планы продаж», — добавила Кудрявцева. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО перед Новым годом растут цены на аренду загородной недвижимости. Их стоимость выросла примерно на 30%.