20 декабря 2021
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Аналитики дали прогноз цен на недвижимость Сургута в 2022 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на недвижимость в Сургуте в 2022 году будут расти, но медленнее Фото:

Рост цен на недвижимость в Сургуте после января продолжится, но не будет таким же стремительным, как в 2021 году. Об этом URA.RU заявила руководитель департамента новостроек федеральной компании «Этажи» в Сургуте Лиана Кудрявцева.

«С декабря прошлого года средняя стоимость квадратного метра в однокомнатных квартирах сургутских новостроек выросла на 27% до 83,5 тысяч рублей, в двухкомнатных квартирах на 26% и сейчас составляет 81,237 тысяч рублей. В 2022 году снижаться цены на новостройки не будут, но темпы их роста будут более сдержанными, чем в 2020—2021 годах», — прокомментировала Кудрявцева. Сложившуюся ситуацию на рынке эксперт объяснила предстоящим ростом ставок по ипотечному кредитованию. Такое развитие событий прогнозируется вследствие планов по повышению ключевой ставки российским Центробанком.

На прошедшем в декабре заседании городского штаба по строительству чиновники сургутской администрации сообщили, что в 2021 году ожидается к вводу порядка 250 тысяч квадратных метров жилья, а в 2022 году — ориентировочно на 50 тысяч меньше. «Снижение доступности заемных средств на покупку жилья приведет к охлаждению спроса на рынке первичного жилья. Не исключено, что такой планируемый объем ввода будет достаточен для удовлетворения снижающегося спроса. Однако сейчас одна из проблем — это перспективы долгосрочного развития строительства. Не совсем понятно, что в ближайшее время будет происходить с ипотечными ставками и будет ли государство вводить дополнительные меры для снижения спроса. Такая неопределенность и порождает осторожность в отношении планов ввода у застройщиков, которым необходимо соблюдать планы продаж», — добавила Кудрявцева.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО перед Новым годом растут цены на аренду загородной недвижимости. Их стоимость выросла примерно на 30%.

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Рост цен на недвижимость в Сургуте после января продолжится, но не будет таким же стремительным, как в 2021 году. Об этом URA.RU заявила руководитель департамента новостроек федеральной компании «Этажи» в Сургуте Лиана Кудрявцева. «С декабря прошлого года средняя стоимость квадратного метра в однокомнатных квартирах сургутских новостроек выросла на 27% до 83,5 тысяч рублей, в двухкомнатных квартирах на 26% и сейчас составляет 81,237 тысяч рублей. В 2022 году снижаться цены на новостройки не будут, но темпы их роста будут более сдержанными, чем в 2020—2021 годах», — прокомментировала Кудрявцева. Сложившуюся ситуацию на рынке эксперт объяснила предстоящим ростом ставок по ипотечному кредитованию. Такое развитие событий прогнозируется вследствие планов по повышению ключевой ставки российским Центробанком. На прошедшем в декабре заседании городского штаба по строительству чиновники сургутской администрации сообщили, что в 2021 году ожидается к вводу порядка 250 тысяч квадратных метров жилья, а в 2022 году — ориентировочно на 50 тысяч меньше. «Снижение доступности заемных средств на покупку жилья приведет к охлаждению спроса на рынке первичного жилья. Не исключено, что такой планируемый объем ввода будет достаточен для удовлетворения снижающегося спроса. Однако сейчас одна из проблем — это перспективы долгосрочного развития строительства. Не совсем понятно, что в ближайшее время будет происходить с ипотечными ставками и будет ли государство вводить дополнительные меры для снижения спроса. Такая неопределенность и порождает осторожность в отношении планов ввода у застройщиков, которым необходимо соблюдать планы продаж», — добавила Кудрявцева. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО перед Новым годом растут цены на аренду загородной недвижимости. Их стоимость выросла примерно на 30%.
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