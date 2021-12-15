В ХМАО цены на загородные дома поднимется до 30% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО к концу года стоимость аренды загородных коттеджей вырастет на 30%. Это связано с тем, что жители крупных городов стали чаще отмечать Новый год в загородной недвижимости. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Недвижимость».

«В крупных городах Югры — Сургуте и Нижневартовске — спрос за год на аренду частных домов и коттеджей вырос на 11,5% и 33%. При этом стоит учитывать, что цены на аренду в период праздников, как правило, повышаются примерно на 20-30%, а доступных вариантов с каждой неделей становится все меньше», — рассказали специалисты. При этом арендовать дом или коттедж в ХМАО можно в среднем за 9 000 рублей в сутки, что на 12,5% дороже, чем годом ранее. Аналитики «Авито» также подготовили рейтинг загородных коттеджей в высоком ценовом сегменте:

Двухэтажный дизайнерский коттедж в Сургуте стилизован под локацию из настоящей сказки. Стоимость аренды — 25 тысяч рублей в сутки Авито

Коттедж в Сургуте с настоящим камином. Стоимость аренды коттеджа начинается от 15 000 рублей в сутки Авито

Коттедж рядом с Сургутом. Аренда дома стоит от 10 000 рублей в сутки Авито