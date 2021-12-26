В Пермском крае крупные больницы поспорили в суде из-за умерших

Пермской краевой клинической больнице пришлось взыскивать задолженность за вскрытия умерших в суде Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермская краевая клиническая больница отсудила у федерального центра сердечно-сосудистой хирургии (ФЦССХ) имени Суханова, расположенного в Перми, деньги за проведение патолого-анатомических вскрытий. Об этом говорится в решении, размещенном на сайте Арбитражного суда Пермского края.

«Взыскать с федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова Минздрава РФ в пользу Пермской краевой клинической больницы 146 000 рублей задолженности за оказанные услуги по проведению патологоанатомических вскрытий 3, 4, 5 категории сложности», — говорится в решении. Уточняется, что услуги были оказаны краевой больницей в период с 7 мая по 25 декабря 2020 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что из-за резкого роста смертности в Пермском крае патологоанатомы перестали справляться с возросшей на них нагрузкой. Специалисты отмечали, что основной причиной смерти являются хронические ишемические болезни сердца.

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