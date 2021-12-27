Адвокат назвал три случая, когда можно не платить за вывоз мусора

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Гражданин имеет право не платить за мусор, если он отсутствовал дома более пяти дней Фото:

В рамках новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) россияне могут не платить за вывоз мусора в трех случаях. Об этом рассказал адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

«Если мусор долго не вывозится, оказываемая услуга не может быть признана услугой надлежащего качества, а значит, оплате не подлежит. Также можно не платить, если нарушены нормативы вывоза мусора. Существует судебная и административная практика, когда региональных операторов обязывают вернуть жителям многоквартирных домов плату за вывоз ТКО, если нормативы, исходя из которых начисляется плата, установлены с нарушением закона», — рассказал Леськив изданию LIFE.

Также гражданин имеет право не платить за мусор, если он отсутствовал дома более пяти дней. Для этого потребуется написать заявление и приложить копии бумаг, подтверждающих факт отсутствия.

Мусорная реформа начала действовать в России в январе 2019 года, пишет «Федеральное агентство новостей». Она предполагает модернизацию обращения с бытовыми отходами в части сбора и переработки мусора, отмечает «Национальная служба новостей».

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В рамках новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) россияне могут не платить за вывоз мусора в трех случаях. Об этом рассказал адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. «Если мусор долго не вывозится, оказываемая услуга не может быть признана услугой надлежащего качества, а значит, оплате не подлежит. Также можно не платить, если нарушены нормативы вывоза мусора. Существует судебная и административная практика, когда региональных операторов обязывают вернуть жителям многоквартирных домов плату за вывоз ТКО, если нормативы, исходя из которых начисляется плата, установлены с нарушением закона», — рассказал Леськив изданию LIFE. Также гражданин имеет право не платить за мусор, если он отсутствовал дома более пяти дней. Для этого потребуется написать заявление и приложить копии бумаг, подтверждающих факт отсутствия. Мусорная реформа начала действовать в России в январе 2019 года, пишет «Федеральное агентство новостей». Она предполагает модернизацию обращения с бытовыми отходами в части сбора и переработки мусора, отмечает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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