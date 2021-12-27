27 декабря 2021

Из Челябинска разрешили полеты в Болгарию, Грецию и Чехию

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Приказ о новых авиарейсах опубликовали на сайте Росавиации Фото:

Росавиация выдала допуски двум авиакомпаниям на осуществление полетов из Челябинска в города Болгарии, Греции и Чехии. В Турцию, куда полеты уже разрешены, добавили еще один маршрут. Об этом сообщается в приказе, опубликованном на сайте ведомства 28 декабря.

Авиакомпания «Сибирь» получила разрешение на полеты из Челябинска в два города Болгарии, Варну и Бургас, а также в Даламан (Турция) и в Прагу, столицу Чехии. Авиакомпании «ИрАэро» разрешили авиарейсы в Салоники (Греция) из Челябинска и Магнитогорска.

Ранее Росавиация разрешила трем компаниям осуществлять полеты в Грецию, ОАЭ и Занзибар. Авиакомпании «Сибирь» разрешили увеличить число рейсов до Киргизии с трех до семи раз в неделю. Полеты будут возможны, когда будут открыты авиасообщения и полностью сняты ограничения, вызванные пандемией коронавируса.

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Росавиация выдала допуски двум авиакомпаниям на осуществление полетов из Челябинска в города Болгарии, Греции и Чехии. В Турцию, куда полеты уже разрешены, добавили еще один маршрут. Об этом сообщается в приказе, опубликованном на сайте ведомства 28 декабря. Авиакомпания «Сибирь» получила разрешение на полеты из Челябинска в два города Болгарии, Варну и Бургас, а также в Даламан (Турция) и в Прагу, столицу Чехии. Авиакомпании «ИрАэро» разрешили авиарейсы в Салоники (Греция) из Челябинска и Магнитогорска. Ранее Росавиация разрешила трем компаниям осуществлять полеты в Грецию, ОАЭ и Занзибар. Авиакомпании «Сибирь» разрешили увеличить число рейсов до Киргизии с трех до семи раз в неделю. Полеты будут возможны, когда будут открыты авиасообщения и полностью сняты ограничения, вызванные пандемией коронавируса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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