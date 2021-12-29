29 декабря 2021
28 декабря 2021

Челябинского таксиста избили за отказ отклониться от маршрута

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, такси, шашка
Нападавших задержали и заключили под стражу Фото:

В Челябинске два пьяных пассажиров такси избили водителя за отказ двигаться не по маршруту. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчины заставили водителя сесть на пассажирское сидение, и сами доехали до нужного им адреса, где к избиению таксиста присоединились еще двое человек.

«Между водителем такси и двумя пьяными пассажирами возник конфликт по поводу маршрута передвижения, после чего произошла обоюдная драка. Избив водителя, пассажиры стали требовать от него ценное имущество», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве добавили, что пассажиры похитили у водителя два сотовых телефона, денежные средства в размере 500 рублей, паспорт и банковскую карту. Они заставили таксиста сесть на заднее сиденье автомашины, а один из нападавших сел за руль и доехал до нужного адреса.

Потерпевшего выволокли из автомашины и затащили в квартиру, где находились еще два человека. В квартире от потерпевшего требовали передачи денежных средств, четверо нападавших избивали таксиста, пока он не потерял сознание.

Ленинским районным судом нападавшим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Их обвиняют в вымогательстве с применением насилия и угрозой такого применения.

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В Челябинске два пьяных пассажиров такси избили водителя за отказ двигаться не по маршруту. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчины заставили водителя сесть на пассажирское сидение, и сами доехали до нужного им адреса, где к избиению таксиста присоединились еще двое человек. «Между водителем такси и двумя пьяными пассажирами возник конфликт по поводу маршрута передвижения, после чего произошла обоюдная драка. Избив водителя, пассажиры стали требовать от него ценное имущество», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве добавили, что пассажиры похитили у водителя два сотовых телефона, денежные средства в размере 500 рублей, паспорт и банковскую карту. Они заставили таксиста сесть на заднее сиденье автомашины, а один из нападавших сел за руль и доехал до нужного адреса. Потерпевшего выволокли из автомашины и затащили в квартиру, где находились еще два человека. В квартире от потерпевшего требовали передачи денежных средств, четверо нападавших избивали таксиста, пока он не потерял сознание. Ленинским районным судом нападавшим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Их обвиняют в вымогательстве с применением насилия и угрозой такого применения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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