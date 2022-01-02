Экономист рассказала об увеличении выплат работающим пенсионерам

Работающим пенсионерам пересчитают выплаты с учетом пенсионных баллов, накопленных за год, летом 2022 года. Об этом заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. По ее словам, сумма повышения будет не более 296,6 рублей.
«Так, с учетом дополнительного стажа максимальный размер повышения составит не более 296,6 рублей (3 индивидуальных пенсионных коэффициента) в зависимости от размера получаемой зарплаты», — рассказала Финогенова агентству «Прайм». Обычно перерасчет происходит с 1 августа.
Ранее сообщалось, что работающие пенсионеры придумали способ, как добиться индексации пенсии — увольняются, а затем через пару месяцев вновь устраиваются на работу. За это время Пенсионный фонд РФ пересчитывает выплаты, и пожилой человек получает прибавку. Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев в разговоре с URA.RU отметил, что такая схема несет определенные риски для пенсионера и его работодателя.
Работающим пенсионерам пересчитают выплаты с учетом пенсионных баллов, накопленных за год, летом 2022 года. Об этом заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. По ее словам, сумма повышения будет не более 296,6 рублей. «Так, с учетом дополнительного стажа максимальный размер повышения составит не более 296,6 рублей (3 индивидуальных пенсионных коэффициента) в зависимости от размера получаемой зарплаты», — рассказала Финогенова агентству «Прайм». Обычно перерасчет происходит с 1 августа. Ранее сообщалось, что работающие пенсионеры придумали способ, как добиться индексации пенсии — увольняются, а затем через пару месяцев вновь устраиваются на работу. За это время Пенсионный фонд РФ пересчитывает выплаты, и пожилой человек получает прибавку. Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев в разговоре с URA.RU отметил, что такая схема несет определенные риски для пенсионера и его работодателя.