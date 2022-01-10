Губернатор Московской области Андрей Воробьев возмутился отсутствием пельменей в школьных столовых и потребовал у областных чиновников включить блюдо в меню. Он отметил, что готов выделить на эти цели средства из бюджета. Об этом стало известно во время совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с министрами и главами округов.
«Во все времена одно из самых вкусных [блюд] было пельмени. Тогда не было бургеров и картошки фри. Если дети хотят пельмени, то дайте им пельмени. <…> В чем проблема? Все что угодно является угрозой. Пельмени должны быть обязательно!» — посетовал губернатор. Трансляция совещания велась на официальной странице облправительства в соцсети «ВКонтакте».
Вопрос о добавлении пельменей в школьное меню поручили рассмотреть министру образования региона Илье Бранштейну. Он в свою очередь объяснил, что отсутствие пельменей продиктовано требованиями СанПина. Главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова пообещала рассмотреть возможность включения пельменей в рацион питания школьников.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев возмутился отсутствием пельменей в школьных столовых и потребовал у областных чиновников включить блюдо в меню. Он отметил, что готов выделить на эти цели средства из бюджета. Об этом стало известно во время совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с министрами и главами округов. «Во все времена одно из самых вкусных [блюд] было пельмени. Тогда не было бургеров и картошки фри. Если дети хотят пельмени, то дайте им пельмени. <…> В чем проблема? Все что угодно является угрозой. Пельмени должны быть обязательно!» — посетовал губернатор. Трансляция совещания велась на официальной странице облправительства в соцсети «ВКонтакте». Вопрос о добавлении пельменей в школьное меню поручили рассмотреть министру образования региона Илье Бранштейну. Он в свою очередь объяснил, что отсутствие пельменей продиктовано требованиями СанПина. Главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова пообещала рассмотреть возможность включения пельменей в рацион питания школьников.