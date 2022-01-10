Глава Подмосковья устроил властям разнос из-за пельменей в школах. «Если дети хотят, дайте»

10 января 2022 в 18:50 Размер текста - 17 +

Губернатор Московской области Андрей Воробьев возмутился, что в школьных столовых нет пельменей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Московской области Андрей Воробьев возмутился отсутствием пельменей в школьных столовых и потребовал у областных чиновников включить блюдо в меню. Он отметил, что готов выделить на эти цели средства из бюджета. Об этом стало известно во время совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с министрами и главами округов. «Во все времена одно из самых вкусных [блюд] было пельмени. Тогда не было бургеров и картошки фри. Если дети хотят пельмени, то дайте им пельмени. <…> В чем проблема? Все что угодно является угрозой. Пельмени должны быть обязательно!» — посетовал губернатор. Трансляция совещания велась на официальной странице облправительства в соцсети «ВКонтакте». Вопрос о добавлении пельменей в школьное меню поручили рассмотреть министру образования региона Илье Бранштейну. Он в свою очередь объяснил, что отсутствие пельменей продиктовано требованиями СанПина. Главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова пообещала рассмотреть возможность включения пельменей в рацион питания школьников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев возмутился отсутствием пельменей в школьных столовых и потребовал у областных чиновников включить блюдо в меню. Он отметил, что готов выделить на эти цели средства из бюджета. Об этом стало известно во время совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с министрами и главами округов. «Во все времена одно из самых вкусных [блюд] было пельмени. Тогда не было бургеров и картошки фри. Если дети хотят пельмени, то дайте им пельмени. <…> В чем проблема? Все что угодно является угрозой. Пельмени должны быть обязательно!» — посетовал губернатор. Трансляция совещания велась на официальной странице облправительства в соцсети «ВКонтакте». Вопрос о добавлении пельменей в школьное меню поручили рассмотреть министру образования региона Илье Бранштейну. Он в свою очередь объяснил, что отсутствие пельменей продиктовано требованиями СанПина. Главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова пообещала рассмотреть возможность включения пельменей в рацион питания школьников.