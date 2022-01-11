В Перми 90% больных COVID на ИВЛ не ставили прививки

ИВЛ в основном требуется непривитым больным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Подавляющее большинство тяжелобольных коронавирусом, которые находятся в пермских больницах на аппаратах искусственной вентиляции легких, не ставили прививки от COVID. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.

«По состоянию на утро 12 января, в медучреждениях Прикамья на ИВЛ с подтвержденным COVID-19 остаются 78 пациентов. Среди них 92,3% пациентов (72 человека) НЕ вакцинированы», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

В министерстве подчеркивают, что в мире растет количество зараженных омикрон-штаммом, а вакцинация и ревакцинация — это самый действенный способ защиты. Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин на заседании правительства обратил внимание, что в регионе снизились темпы вакцинации. Профильным ведомствам он поручил подготовится к возможному росту заболеваемости коронавирусом в связи с распространением омикрон-штамма.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам