В ЯНАО обновляют состав общественной палаты

Предыдущие члены общественной палаты сложили свои полномочия досрочно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кандидаты на выдвижение в состав общественной палаты ЯНАО начнут подавать документы с 17 января. Об этом сообщается на сайте региональной думы.

«В связи с досрочным прекращением полномочий членов общественной палаты ЯНАО Законодательное Собрание ЯНАО объявляет о начале процедуры утверждения новых членов общественной палаты. Прием документов о выдвижении кандидата в члены общественной палаты осуществляется с 17 января 2022 года», — говорится в сообщении.

Прием заявок закончится 15 февраля включительно. Отмечается, что предыдущие члены общественной палаты сложили свои полномочия досрочно. В ЯНАО состав общественной палаты обновлялся в 2021 году по этой же причине.