13 января 2022
12 января 2022

В ЯНАО обновляют состав общественной палаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по бюджету. Курган , чиновники, подпись документов, депутаты
Предыдущие члены общественной палаты сложили свои полномочия досрочно Фото:

Кандидаты на выдвижение в состав общественной палаты ЯНАО начнут подавать документы с 17 января. Об этом сообщается на сайте региональной думы.

«В связи с досрочным прекращением полномочий членов общественной палаты ЯНАО Законодательное Собрание ЯНАО объявляет о начале процедуры утверждения новых членов общественной палаты. Прием документов о выдвижении кандидата в члены общественной палаты осуществляется с 17 января 2022 года», — говорится в сообщении.

Прием заявок закончится 15 февраля включительно. Отмечается, что предыдущие члены общественной палаты сложили свои полномочия досрочно. В ЯНАО состав общественной палаты обновлялся в 2021 году по этой же причине.

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Кандидаты на выдвижение в состав общественной палаты ЯНАО начнут подавать документы с 17 января. Об этом сообщается на сайте региональной думы. «В связи с досрочным прекращением полномочий членов общественной палаты ЯНАО Законодательное Собрание ЯНАО объявляет о начале процедуры утверждения новых членов общественной палаты. Прием документов о выдвижении кандидата в члены общественной палаты осуществляется с 17 января 2022 года», — говорится в сообщении. Прием заявок закончится 15 февраля включительно. Отмечается, что предыдущие члены общественной палаты сложили свои полномочия досрочно. В ЯНАО состав общественной палаты обновлялся в 2021 году по этой же причине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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