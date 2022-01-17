Кремль отказался дорабатывать закон о QR-кодах

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ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков заявил об отзыве поручений президента о QR-кодах Фото:
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В Кремле заявили, что отменили задачу правительству о доработке законопроекта о QR-кодах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла сообщил, что из перечня поручений Владимира Путина уберут соответствующие пункты. Это связано с изменением эпидемиологической ситуации.

«Перечень поручений вышел по итогам съезда РСПП. С тех пор изменились обстоятельства. В конце прошлой недели коллега Голикова выступала и она рассказала, что правительство приняло решение отложить этот законопроект. Связано это с тем, что изменились эпидемиологические обстоятельства, что было спровоцировано новой волной, которая сейчас активно начинается, волной „Омикрона“, новыми характеристиками этого штамма, новой динамикой распространения этой болезни и новым режимом протекания этой болезни у большинства инфицированных», — заявил Песков.

Законопроект о QR-кодах Госдума приняла в первом чтении 16 декабря 2021 года. Планировалось, что после доработки его примут до 1 февраля. 14 января 2022 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство отложило рассмотрение законопроекта из-за неопределенной эпидемиологической ситуации.

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В Кремле заявили, что отменили задачу правительству о доработке законопроекта о QR-кодах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла сообщил, что из перечня поручений Владимира Путина уберут соответствующие пункты. Это связано с изменением эпидемиологической ситуации. «Перечень поручений вышел по итогам съезда РСПП. С тех пор изменились обстоятельства. В конце прошлой недели коллега Голикова выступала и она рассказала, что правительство приняло решение отложить этот законопроект. Связано это с тем, что изменились эпидемиологические обстоятельства, что было спровоцировано новой волной, которая сейчас активно начинается, волной „Омикрона“, новыми характеристиками этого штамма, новой динамикой распространения этой болезни и новым режимом протекания этой болезни у большинства инфицированных», — заявил Песков. Законопроект о QR-кодах Госдума приняла в первом чтении 16 декабря 2021 года. Планировалось, что после доработки его примут до 1 февраля. 14 января 2022 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство отложило рассмотрение законопроекта из-за неопределенной эпидемиологической ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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