Силовики разыскивают пермяка, чтобы отблагодарить

Мужчина удерживал подозреваемую то приезда полиции, а потом скрылся Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Березниках (Пермский край) полиция разыскивает мужчину, который помог ограбленной бабушке. Отзывчивый местный житель задержал подозреваемого грабителя, когда та отобрала деньги у пенсионерки прямо на улице. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«Сейчас полицейские разыскивают мужчину, чтобы отблагодарить его и допросить в качестве главного свидетеля», — сообщается на сайте. Мужчина откликнулся на крик о помощи пенсионерки, задержал злоумышленника и стал удерживать до приезда правоохранительных органов. После прибытия полиции герой «скрылся» в толпе.

Ранее судимая подозреваемая днем подбежала к 70-летней пенсионерке и потребовала деньги. Бабушка, отказалась, и тогда напавшая ударила и толкнула ее на землю. Забрав из кошелька 1200 рублей, женщина попыталась скрыться, но была задержана. В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ.

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