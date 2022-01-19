Депутат Госдумы назвала самые востребованные профессии в России

19 января 2022 в 15:21 Размер текста - 17 +

Некоторые профессии не требуют высшего образования Фото: Анна Майорова © URA.RU Наиболее востребованными на рынке труда являются IT-специалисты, представители рабочих специальностей, бухгалтеры, медики и учителя. Об этом URA.RU сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «IT-специалисты совершенно разных уровней стоят на первой строчке. Потребность в них возросла многократно в связи с применением дистанционных технологий. Имеются в виду не только программисты, веб-дизайнеры, но и профессии, которые требуют среднеспециального образования. Например, специалисты по обучению искусственного интеллекта. Сегодня в IT-отрасли огромный выбор направлений», — сказала Светлана Бессараб. Также на рынке требуются представители рабочих профессий. «Например, официант, доставщик или водитель. У нас огромная востребованность по врачам, фельдшерам, учителям и многие регионы готовы принимать их по госпрограммам, таким, как „Земский доктор“, где выплачиваются подъемные средства. Бухгалтеры нужны, притом узкоспециализированные», — добавила депутат. По ее словам, представителей некоторых профессий напротив в переизбытке. «К сожалению юристам, экономистам, которые готовились в 2000-е, трудно найти работу по специальности. Многие работают продавцами-консультантами, которые намного востребованнее. Более нужными сегодня являются и рабочие профессии. Хороший токарь, слесарь заработает намного больше, чем офисный сотрудник», — считает парламентарий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Наиболее востребованными на рынке труда являются IT-специалисты, представители рабочих специальностей, бухгалтеры, медики и учителя. Об этом URA.RU сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «IT-специалисты совершенно разных уровней стоят на первой строчке. Потребность в них возросла многократно в связи с применением дистанционных технологий. Имеются в виду не только программисты, веб-дизайнеры, но и профессии, которые требуют среднеспециального образования. Например, специалисты по обучению искусственного интеллекта. Сегодня в IT-отрасли огромный выбор направлений», — сказала Светлана Бессараб. Также на рынке требуются представители рабочих профессий. «Например, официант, доставщик или водитель. У нас огромная востребованность по врачам, фельдшерам, учителям и многие регионы готовы принимать их по госпрограммам, таким, как „Земский доктор“, где выплачиваются подъемные средства. Бухгалтеры нужны, притом узкоспециализированные», — добавила депутат. По ее словам, представителей некоторых профессий напротив в переизбытке. «К сожалению юристам, экономистам, которые готовились в 2000-е, трудно найти работу по специальности. Многие работают продавцами-консультантами, которые намного востребованнее. Более нужными сегодня являются и рабочие профессии. Хороший токарь, слесарь заработает намного больше, чем офисный сотрудник», — считает парламентарий.