19 января 2022
18 января 2022

В пермском общежитии мужчина устроил поножовщину из-за песни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему криминал. Курган, убийство, нападение, убийство, кухонный нож, нож, криминал, рука с ножом, бытовое насилие
Обидчик, который ударил ножом мужчину, получил 4 года лишения свободы Фото:

Двое жителей в одном из пермских общежитий устроили поножовщину. По одной из версий, конфликт произошел из-за обидной строчки песни Uma2rman.

Выпивший Александр решил послушать музыку на балконе дома и крикнул проходящему внизу мужчине фразу из трека «Эй, толстый». Оскорбленный пошел разобраться с обидчиком, но тот успел взять оружие. «Парень сумел вырваться и добежать до комнаты, там он взял нож. Уже вооруженный, Александр полез на рожон к разъяренному оппоненту — резанул соперника, но этого никто не заметил», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

Раненого спустя время увезла скорая, а обидчика приговорили к 4 годам лишения свободы. Неизвестно, в каком доме произошел конфликт. В МВД по Пермскому краю направлен запрос.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Двое жителей в одном из пермских общежитий устроили поножовщину. По одной из версий, конфликт произошел из-за обидной строчки песни Uma2rman. Выпивший Александр решил послушать музыку на балконе дома и крикнул проходящему внизу мужчине фразу из трека «Эй, толстый». Оскорбленный пошел разобраться с обидчиком, но тот успел взять оружие. «Парень сумел вырваться и добежать до комнаты, там он взял нож. Уже вооруженный, Александр полез на рожон к разъяренному оппоненту — резанул соперника, но этого никто не заметил», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Раненого спустя время увезла скорая, а обидчика приговорили к 4 годам лишения свободы. Неизвестно, в каком доме произошел конфликт. В МВД по Пермскому краю направлен запрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...