В пермском общежитии мужчина устроил поножовщину из-за песни

Обидчик, который ударил ножом мужчину, получил 4 года лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Двое жителей в одном из пермских общежитий устроили поножовщину. По одной из версий, конфликт произошел из-за обидной строчки песни Uma2rman.

Выпивший Александр решил послушать музыку на балконе дома и крикнул проходящему внизу мужчине фразу из трека «Эй, толстый». Оскорбленный пошел разобраться с обидчиком, но тот успел взять оружие. «Парень сумел вырваться и добежать до комнаты, там он взял нож. Уже вооруженный, Александр полез на рожон к разъяренному оппоненту — резанул соперника, но этого никто не заметил», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

Раненого спустя время увезла скорая, а обидчика приговорили к 4 годам лишения свободы. Неизвестно, в каком доме произошел конфликт. В МВД по Пермскому краю направлен запрос.