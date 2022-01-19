19 января 2022

Губернатор ХМАО рассказала, как встретила Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Россия - моя история. Сургут, дед мороз, комарова с игрушкой, комарова новый год
Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретила Новый год в кругу семьи Фото:

Губернатор Югры Наталья Комарова встретила Новый год в кругу семьи. Своими впечатлениями об январских каникулах она поделилась со школьниками из Нефтеюганского района, которые начали реализовывать медиапроект «Добрые подкасты».

«Я встречала Новый год со своими близкими и родными, со своей мамой, детьми, братом, сестрой, внуками, чему несказанно рада. И с югорчанами Рождество. Ровно так, как хотелось, все и сложилось», — рассказала губернатор Югры на встрече с югорскими школьниками. Видео опубликовано в паблике «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».

Глава региона стала первым героем подкаста. В завершении беседы она пожелала успехов юным журналистам в развитии их нового медиапроекта. Они попросили об интервью у губернатора ХМАО во время итоговой пресс-конференции, которая проходила в ноябре 2021 года. В общении с Комаровой тогда приняло 104 представителя медиасообщества. Среди них иностранные (Сирия, Словакия, Норвегия) и федеральные СМИ, блогеры, представители региональных и местных масс-медиа. Глава региона в течение почти четырех часов ответила на 50 вопросов.

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Губернатор Югры Наталья Комарова встретила Новый год в кругу семьи. Своими впечатлениями об январских каникулах она поделилась со школьниками из Нефтеюганского района, которые начали реализовывать медиапроект «Добрые подкасты». «Я встречала Новый год со своими близкими и родными, со своей мамой, детьми, братом, сестрой, внуками, чему несказанно рада. И с югорчанами Рождество. Ровно так, как хотелось, все и сложилось», — рассказала губернатор Югры на встрече с югорскими школьниками. Видео опубликовано в паблике «Югра» в социальной сети «ВКонтакте». Глава региона стала первым героем подкаста. В завершении беседы она пожелала успехов юным журналистам в развитии их нового медиапроекта. Они попросили об интервью у губернатора ХМАО во время итоговой пресс-конференции, которая проходила в ноябре 2021 года. В общении с Комаровой тогда приняло 104 представителя медиасообщества. Среди них иностранные (Сирия, Словакия, Норвегия) и федеральные СМИ, блогеры, представители региональных и местных масс-медиа. Глава региона в течение почти четырех часов ответила на 50 вопросов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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