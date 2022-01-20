В Челябинской области началась волна заражений COVID у детей

Число заболевших коронавирусом, среди которых много школьников, резко выросло в Челябинской области. Это следует из данных регионального оперштаба на 21 января.
«За прошедшие сутки зафиксировано 404 новых заражения коронавирусом ко вчерашнему дню. Среди них 15 школьников. Умерли шесть пациентов с COVID-19», — пояснили URA.RU в оперативном штабе.
Днем ранее в Челябинской области выявили 353 вновь заболевших, в том числе восемь школьников. За 18 и 19 января заболеваемость росла скачками: 250, а затем 313 инфицированных — при этом школьников среди них не было вообще. На пике четвертой волны суточная заболеваемость достигла 651 случая.
Глава региона Алексей Текслер 20 января констатировал появления в Челябинской области сверхзаразного штамма «Омикрон» и начало пятой волны пандемии. Со следующей рабочей недели 30% работников органов власти, государственных и муниципальных организаций начнут работать в удаленном режиме.
Число заболевших коронавирусом, среди которых много школьников, резко выросло в Челябинской области. Это следует из данных регионального оперштаба на 21 января. «За прошедшие сутки зафиксировано 404 новых заражения коронавирусом ко вчерашнему дню. Среди них 15 школьников. Умерли шесть пациентов с COVID-19», — пояснили URA.RU в оперативном штабе. Днем ранее в Челябинской области выявили 353 вновь заболевших, в том числе восемь школьников. За 18 и 19 января заболеваемость росла скачками: 250, а затем 313 инфицированных — при этом школьников среди них не было вообще. На пике четвертой волны суточная заболеваемость достигла 651 случая. Глава региона Алексей Текслер 20 января констатировал появления в Челябинской области сверхзаразного штамма «Омикрон» и начало пятой волны пандемии. Со следующей рабочей недели 30% работников органов власти, государственных и муниципальных организаций начнут работать в удаленном режиме.