20 января 2022
19 января 2022

В Челябинской области началась волна заражений COVID у детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, эпидемия, врач, больница, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
Среди заболевших коронавирусом челябинцев все больше детей Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Число заболевших коронавирусом, среди которых много школьников, резко выросло в Челябинской области. Это следует из данных регионального оперштаба на 21 января.

«За прошедшие сутки зафиксировано 404 новых заражения коронавирусом ко вчерашнему дню. Среди них 15 школьников. Умерли шесть пациентов с COVID-19», — пояснили URA.RU в оперативном штабе.

Днем ранее в Челябинской области выявили 353 вновь заболевших, в том числе восемь школьников. За 18 и 19 января заболеваемость росла скачками: 250, а затем 313 инфицированных — при этом школьников среди них не было вообще. На пике четвертой волны суточная заболеваемость достигла 651 случая.

Глава региона Алексей Текслер 20 января констатировал появления в Челябинской области сверхзаразного штамма «Омикрон» и начало пятой волны пандемии. Со следующей рабочей недели 30% работников органов власти, государственных и муниципальных организаций начнут работать в удаленном режиме.

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Число заболевших коронавирусом, среди которых много школьников, резко выросло в Челябинской области. Это следует из данных регионального оперштаба на 21 января. «За прошедшие сутки зафиксировано 404 новых заражения коронавирусом ко вчерашнему дню. Среди них 15 школьников. Умерли шесть пациентов с COVID-19», — пояснили URA.RU в оперативном штабе. Днем ранее в Челябинской области выявили 353 вновь заболевших, в том числе восемь школьников. За 18 и 19 января заболеваемость росла скачками: 250, а затем 313 инфицированных — при этом школьников среди них не было вообще. На пике четвертой волны суточная заболеваемость достигла 651 случая. Глава региона Алексей Текслер 20 января констатировал появления в Челябинской области сверхзаразного штамма «Омикрон» и начало пятой волны пандемии. Со следующей рабочей недели 30% работников органов власти, государственных и муниципальных организаций начнут работать в удаленном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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