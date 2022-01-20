В Челябинской области началась волна заражений COVID у детей

Среди заболевших коронавирусом челябинцев все больше детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Число заболевших коронавирусом, среди которых много школьников, резко выросло в Челябинской области. Это следует из данных регионального оперштаба на 21 января.

«За прошедшие сутки зафиксировано 404 новых заражения коронавирусом ко вчерашнему дню. Среди них 15 школьников. Умерли шесть пациентов с COVID-19», — пояснили URA.RU в оперативном штабе.

Днем ранее в Челябинской области выявили 353 вновь заболевших, в том числе восемь школьников. За 18 и 19 января заболеваемость росла скачками: 250, а затем 313 инфицированных — при этом школьников среди них не было вообще. На пике четвертой волны суточная заболеваемость достигла 651 случая.

Глава региона Алексей Текслер 20 января констатировал появления в Челябинской области сверхзаразного штамма «Омикрон» и начало пятой волны пандемии. Со следующей рабочей недели 30% работников органов власти, государственных и муниципальных организаций начнут работать в удаленном режиме.

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