20 января 2022
19 января 2022

В муниципалитете ХМАО все школы закрыли на карантин из-за COVID

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Школа. Курган, школьная доска, класс, карантин, каникулы, школа, пустые парты
В Советском полностью закрыли школы на карантин до 29 января Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Все школы и учреждения дополнительного образования в Советском (ХМАО) были закрыты на карантин до 29 января. Причиной стало распространения коронавируса и переполненность школ. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

«Возникла целесообразность ввести дистанционный режим обучения в учреждениях образования города Советский для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, в связи с фактическим превышением вместимости образовательных учреждений, двухсменным режимом работы, отсутствием возможности соблюдения защитных протоколов», — сказано в сообщении администрации.

Вместе с этим власти района обязали руководителей предприятий и организаций, по возможности, перевести не менее 50% сотрудников на удаленный режим работы. По данным территориального отдела Роспотребнадзора ХМАО за минувшую неделю в муниципалитете обнаружен 51 случай заражения коронавирусом и две смерти.

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Все школы и учреждения дополнительного образования в Советском (ХМАО) были закрыты на карантин до 29 января. Причиной стало распространения коронавируса и переполненность школ. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. «Возникла целесообразность ввести дистанционный режим обучения в учреждениях образования города Советский для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, в связи с фактическим превышением вместимости образовательных учреждений, двухсменным режимом работы, отсутствием возможности соблюдения защитных протоколов», — сказано в сообщении администрации. Вместе с этим власти района обязали руководителей предприятий и организаций, по возможности, перевести не менее 50% сотрудников на удаленный режим работы. По данным территориального отдела Роспотребнадзора ХМАО за минувшую неделю в муниципалитете обнаружен 51 случай заражения коронавирусом и две смерти.
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