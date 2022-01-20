В Челябинской области продают месторождение золота

21 января 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

За предприятие просят 351 млн рублей (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинской области продают месторождение рассыпного золота. За предприятие по добыче золота собственник просит 351 млн рублей, сообщается в объявлении. «Пpoдaм пpeдпpиятиe c лицензий нa дoбычy зoлoтa в Чeлябинcкoй oблacти. Цена за месторождение рассыпного золота составляет 351 млн рублей. Зaпacы золота oкoлo 600 килограмм», — говорится в объявлении на сайте Business Asset. Владелец бизнеса не указал в объявлении, где находится месторождение. Собственник отметил, что готов подробно ответить на вопросы по телефону. URA.RU не удалось дозвониться до продавца. «На золото сегодня есть спрос. И от такого актива никто отказываться не станет. Если месторождение по добыче золота продают, то велика вероятность, что там есть проблемы. Либо на предприятии, либо с добычей», — прокомментировал URA.RU источник. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Челябинской области продают месторождение рассыпного золота. За предприятие по добыче золота собственник просит 351 млн рублей, сообщается в объявлении. «Пpoдaм пpeдпpиятиe c лицензий нa дoбычy зoлoтa в Чeлябинcкoй oблacти. Цена за месторождение рассыпного золота составляет 351 млн рублей. Зaпacы золота oкoлo 600 килограмм», — говорится в объявлении на сайте Business Asset. Владелец бизнеса не указал в объявлении, где находится месторождение. Собственник отметил, что готов подробно ответить на вопросы по телефону. URA.RU не удалось дозвониться до продавца. «На золото сегодня есть спрос. И от такого актива никто отказываться не станет. Если месторождение по добыче золота продают, то велика вероятность, что там есть проблемы. Либо на предприятии, либо с добычей», — прокомментировал URA.RU источник.