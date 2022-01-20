20 января 2022

В Челябинской области продают месторождение золота

© Служба новостей «URA.RU»
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Березовское золотоносное месторождение. Березовский , горняки, день шахтера, шахтер, березовский золотоносный рудник, шахта
За предприятие просят 351 млн рублей (фото из архива) Фото:

В Челябинской области продают месторождение рассыпного золота. За предприятие по добыче золота собственник просит 351 млн рублей, сообщается в объявлении.

«Пpoдaм пpeдпpиятиe c лицензий нa дoбычy зoлoтa в Чeлябинcкoй oблacти. Цена за месторождение рассыпного золота составляет 351 млн рублей. Зaпacы золота oкoлo 600 килограмм», — говорится в объявлении на сайте Business Asset.

Владелец бизнеса не указал в объявлении, где находится месторождение. Собственник отметил, что готов подробно ответить на вопросы по телефону. URA.RU не удалось дозвониться до продавца.

«На золото сегодня есть спрос. И от такого актива никто отказываться не станет. Если месторождение по добыче золота продают, то велика вероятность, что там есть проблемы. Либо на предприятии, либо с добычей», — прокомментировал URA.RU источник.

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В Челябинской области продают месторождение рассыпного золота. За предприятие по добыче золота собственник просит 351 млн рублей, сообщается в объявлении. «Пpoдaм пpeдпpиятиe c лицензий нa дoбычy зoлoтa в Чeлябинcкoй oблacти. Цена за месторождение рассыпного золота составляет 351 млн рублей. Зaпacы золота oкoлo 600 килограмм», — говорится в объявлении на сайте Business Asset. Владелец бизнеса не указал в объявлении, где находится месторождение. Собственник отметил, что готов подробно ответить на вопросы по телефону. URA.RU не удалось дозвониться до продавца. «На золото сегодня есть спрос. И от такого актива никто отказываться не станет. Если месторождение по добыче золота продают, то велика вероятность, что там есть проблемы. Либо на предприятии, либо с добычей», — прокомментировал URA.RU источник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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