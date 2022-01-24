«Дочку» пермского оборонного завода наказали за загрязнение Камы

С территории «Мотовилихинских заводов» в Каму попали нефтепродукты Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Перми компанию «Тепло-М» уличили в незаконном сбросе нефтепродуктов в реку Кама. Загрязняющие вещества стекали в водоем с территории оборонного предприятия «Мотовилихинские заводы», рассказали в прокуратуре Пермского края.

«Пермская межрайонная природоохранная прокуратура совместно со специалистами Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора проверила информацию, размещенную в сети Интернет о нарушении экологического законодательства. В ходе надзорных мероприятий контролирующим органом зафиксировано превышение нормативов допустимых сбросов по нефтепродуктам в сточной воде, сбрасываемой ООО „Тепло-М“ с территории Мотовилихинских заводов», — говорится на сайте прокуратуры Прикамья.

За нарушение правил водопользования компанию «Тепло-М» и ее руководителя оштрафовали на 90 тысяч рублей. ООО «Тепло-М» было создано в 1999 году в ходе реформирования ПАО «Мотовилихинские заводы» для ресурсоснабжения предприятия. Согласно данным на сайте компании, она отвечает за поставку холдингу воды, электричества, газа и тепла.

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