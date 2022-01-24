На свердловского рабочего обрушилась часть свода шахты

Свердловский шахтер работал проходчиком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На рабочего «Северопесчанской» шахты (Свердловская область) упал камень, из-за чего шахтера госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Произошло отслоение горной массы с кровли выработки, в результате падения которой проходчику 4 разряда был причинен тяжкий вред здоровью», — говорится в пресс-релизе ведомства. Часть породы упала на работника во время крепления опор свода.

Шахтера госпитализировали, а прокуратура проверяет документы владельца шахты и выясняет, кто из работников несет ответственность за инцидент. Специальная комиссия проводит расследование на месте происшествия.

Рабочий находится в городской больнице Краснотурьинска с 19 января. В шахте он работал проходчиком.

Обновлено 25 января 13:04 (11:04 мск):

В пресс-службе АО «Богословское рудоуправление», в чьем ведомстве находится шахта, URA.RU сообщили, что перед госпитализацией рабочему ввели обезболивающее и сейчас его состояние значительно улучшилось. «Если в дальнейшем возникнет необходимость в помощи специалистов екатеринбургских клиник, АО „Богословское рудоуправление“ примет активное участие в ее организации. [Компания] сотрудничает со всеми государственными органами, задействованными в процессе установления причин и обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе.

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