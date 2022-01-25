Следствие просит отправить пермского депутата в психдиспансер

Суд и следствие настаивают на проведении психиатрической экспертизы депутата в условиях стационара Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следствие в Пермском крае в рамках уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений требует направить депутата сельского поселения Альфрита Ахметзянова на психиатрическую экспертизу в условиях стационара. Об этом URA.RU рассказала Мария Аминова, адвокат обвиняемого депутата, который ранее вместе с жителями очищал пруд деревни Суздалы.

«В результатах амбулаторной психиатрической экспертизы сказано, что невозможно ответить на поставленные вопросы в условиях амбулаторного обследования. Суд посчитал, что все-таки необходимо получить ответы. Альфрит Газимзянович — личность специфичная, и поскольку он цитирует разные труды, научные, в том числе, а основная часть граждан далека от литературы, то люди, которые его не знают, могут это воспринять как поведение несоответствующее», — пояснила Аминова.

Пермский районный суд постановил направить депутата Ахметзянова на обследование в психдиспансер. Защита это решение оспаривает. Вопрос рассмотрит Пермский краевой суд в феврале.

Ранее URA.RU рассказывало, что дело против Ахметзянова завели после того, как он инициировал очистку от кустарников и восстановление пруда в деревне Суздалы. По оценке обвинения, указанного в документах на сайте районного суда, ущерб от его действий составил 1 млн 505 тысяч 161 рубль. За это ему грозит в лучшем случае штраф до трех миллионов рублей. Приговорить депутата могут также к пяти годам принудительных работ либо к лишению свободы на срок до семи лет. Сам он связывает преследование с различными конфликтами с администрацией поселения и района.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам