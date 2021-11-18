На пермского депутата завели уголовное дело за очистку пруда

Восстановить сельский пруд удалось ценой уголовного дела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений возбудили против депутата сельского поселения, который вместе с жителями очищал местный пруд. Сейчас дело Альфрита Ахметзянова передано в Пермский районный суд. Депутат в беседе с URA.RU связал преследование с его конфликтами с районными властями.

Еще в 2019 году жители деревни Суздалы на общем собрании предложили восстановить местный пруд, который после прорыва дамбы обмелел и зарос кустарником. Но в администрации Заболотского сельского поселения ответили, что пруд на учете не стоит, а значит деньги на его восстановление выделить нельзя. «В этом году мы решили восстановить пруд своими силами. Практически вся деревня участвовала. Лопатами восстановили дамбу, а потом стали вырубать кустарник, который нарос на этом пруду. Нас арестовала полиция, а против меня возбудили уголовное дело», — рассказал Ахметзянов. По его словам, сейчас водоем восстановлен, организовано место для пляжа.

За вырубку насаждений, совершенную в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, Ахметзянову грозит в лучшем случае штраф до трех миллионов рублей. Приговорить депутата могут также к пяти годам принудительных работ либо к лишению свободы на срок до семи лет. Сам он связывает свое преследование с различными конфликтами с администрацией поселения и района. Так, например, он направлял жалобу на приемку чиновниками некачественно отремонтированной дороги в Суздалах. Ахметзянов обвинил тогда главу Заболотского поселения Сергея Брызгалова в расхищении средств. «Это стало отправной точкой», — поясняет депутат. В администрации заболотского поселения на звонок URA.RU не ответили.