Полпред Якушев приехал в Карабаш и дал сигнал всему бизнесу Урала

Полпред Владимир Якушев назвал проект «Новый Карабаш» примером синергии бизнеса, власти и населения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев назвал проект «Новый Карабаш» образцом совместной работы бизнеса и власти для Урала и всей России, передает с места событий корреспондент URA.RU. Заявление прозвучало 26 января после подписания соглашения о развитии проблемного моногорода в Челябинской области между губернатором Алексеем Текслером и главой Русской медной компании Игорем Алтушкиным.

«Из практики, которую мы видим в Карабаше, другие регионы — не только УрФО, но и России в целом, — могут взять „на вооружение“ практически все. Как организовано взаимодействие между всеми уровнями власти, как участвует бизнес. И, самое главное, что практически все вопросы выносятся на обсуждение горожан. Карабашцы сами строят свое будущее», — заявил Якушев журналистам.

Проект «Новый Карабаш» предусматривает, что уже к 2025 году на месте депрессивного муниципалитета появится фактически новый город — с экологически чистым производством, комфортным жильем, современной системой здравоохранения, образовательной и досуговой инфраструктурой. В дополнение к почти 3 млрд рублей, уже вложенным в модернизацию города, РМК инвестирует еще 11,5 млрд рублей в строительство жилого микрорайона на 2,2 тысячи квартир, больницу с поликлиническим отделением, суперсовременную школу и детский сад. Все перечисленное появится в крайне сжатые сроки: проектно-сметная документация готова, часть объектов начнет возводиться уже в этом году. Со своей стороны, власти региона реконструируют центральную магистраль города, включая тротуары и необходимую инфраструктуру, канализацию и водозабор.

По словам Якушева, люди не задерживаются в малых городах, если бизнес не проявляет интереса к развитию соцсферы и строительству жилья. РМК, завод «Карабшмедь» и Игорь Алтушкин являют пример абсолютно иного подхода: карабашцы получают не только жилье, а массу дополнительных возможностей за порогом своих квартир. Источник URA.RUв уральском политическом истеблишменте отмечает, что Якушев подает сигнал всем бизнесменам, как нужно работать на территориях.

«Нужно не только платить, но и среду менять. Сигнал дается не только публичной поддержкой работы РМК. Так, в пятницу 28 января планируется встреча с руководством компании „Сибур“ в Тобольске, где будет обсуждаться программа развития города до 2030 года. Предыдущая программа, рассчитанная до 2020 года, уже выполнена», — пояснил инсайдер.

Ранее агентство писало об успешных примерах развития бизнесом территорий в Тюменской области. В частности, холдинг «Сибур» построил с нуля в Тобольске аэропорт, потратив 19 млрд рублей. Участвовали в реконструкции первой столицы Сибири и энергетики. Так, за счет компании «Суэнко» было реконструировано несколько исторических зданий в подгорной части Тобольска, где местные власти возрождают ансамбль Базарной площади.

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