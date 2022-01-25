Жители Карабаша сами выбрали 20 лучших земляков, которым подарили построенные РМК квартиры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врачи, учителя и воспитатели, ставшие лауреатами премии «Народное признание и любовь» в Карабаше, получили новые квартиры. В течение месяца за 20 победителей в ходе конкурса, проведенного Благотворительным фондом Русской медной компании в честь 200-летия города, проголосовали 5,5 тысячи горожан. Всего 26 января ключи вручили 43 карабашцам и членам их семей, передает с места события корреспондент URA.RU.

Чествование лауреатов премии состоялось при участии полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, губернатора Челябинской области Алексея Текслера и главы Совета директоров РМК Игоря Алтушкина. Недвижимость передана в собственность, переезд состоится сразу после оформления документов.

По результатам голосования по пять квартир получили врачи, учителя и воспитатели. Еще пять — победители спецноминации «Признание», в которой Благотворительный фонд РМК отметил работников бюджетной сферы и социально значимых учреждений за верность профессии. 10 квартир по решению председателя Совета директоров РМК Игоря Алтушкина подарили ветеранам АО «Карабашмедь» и еще 13 — сотрудникам предприятия.

Все квартиры находятся в первом доме нового жилого комплекса «Медный», который в Карабаше построила «Русская медная компания». Первая очередь состоит из трех жилых секций. На первых этажах боковых секций предусмотрены приквартирные уличные террасы. В комплексе организован «безопасный» двор без машин с многофункциональной детской площадкой. Помещения сдаются с чистовой отделкой. Всего в новом доме 45 квартир общей площадью почти 3,5 тыс. квадратных метров.

Жилой комплекс расположен в квартале улиц Металлургов и Шахтерской в шаговой доступности от спорткомплекса «Металлург», центральной площади города, санатория-профилактория «Синегорье», храма Иоана Златоуста и торгового центра «Медь» и станет частью проекта «Новый Карабаш». Соглашение о превращении Карабаша в лучший малый город в России было подписано сегодня между властями региона и РМК.

Ключи победителям народного голосования вручал лично председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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