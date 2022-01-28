28 января 2022

Майора ВДВ приговорили к 15 годам за похищение бизнесмена

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт правосудие. Москва, молоток, судебное заседание, правосудие, суд, судебные слушания
Бекмурадов обвиняется в организации похищения Фото:

Московский областной суд приговорил бывшего майора спецназа ВДВ Батыра Бекмурадова к 15 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в организации похищения безнесмена, являющегося гражданином США, Бориса Минахи.

«К 15 годам колонии строгого режима приговорил Московский областной суд бывшего майора спецназа ВДВ Батыра Бекмурадова, отказав при этом прокуратуре в требовании лишить его боевых наград, полученных за службу в горячих точках. Ранее присяжные признали его виновным в организации похищения известного бизнесмена, гражданина США Бориса Минахи», — сообщает «Коммерсантъ».

После оглашения приговора экс-спецназовец воскликнул «Слава ВДВ!», отмечает издание. Сообщается, что подельника Бекмурадова Давида Мирзоева приговорили к 10 годам лишения свободы. Адвокаты намерены обжаловать приговор. По версии защиты, осужденные действительно обдумывали действия по взысканию с Минахи долга в размере 20 $ млн, однако до преступления дело не дошло, уточняет издание. Нарушение было совершено без участия осужденных, утверждает защита.

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Московский областной суд приговорил бывшего майора спецназа ВДВ Батыра Бекмурадова к 15 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в организации похищения безнесмена, являющегося гражданином США, Бориса Минахи. «К 15 годам колонии строгого режима приговорил Московский областной суд бывшего майора спецназа ВДВ Батыра Бекмурадова, отказав при этом прокуратуре в требовании лишить его боевых наград, полученных за службу в горячих точках. Ранее присяжные признали его виновным в организации похищения известного бизнесмена, гражданина США Бориса Минахи», — сообщает «Коммерсантъ». После оглашения приговора экс-спецназовец воскликнул «Слава ВДВ!», отмечает издание. Сообщается, что подельника Бекмурадова Давида Мирзоева приговорили к 10 годам лишения свободы. Адвокаты намерены обжаловать приговор. По версии защиты, осужденные действительно обдумывали действия по взысканию с Минахи долга в размере 20 $ млн, однако до преступления дело не дошло, уточняет издание. Нарушение было совершено без участия осужденных, утверждает защита.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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