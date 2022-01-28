Майора ВДВ приговорили к 15 годам за похищение бизнесмена

29 января 2022 в 04:56 Размер текста - 17 +

Бекмурадов обвиняется в организации похищения Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Московский областной суд приговорил бывшего майора спецназа ВДВ Батыра Бекмурадова к 15 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в организации похищения безнесмена, являющегося гражданином США, Бориса Минахи. «К 15 годам колонии строгого режима приговорил Московский областной суд бывшего майора спецназа ВДВ Батыра Бекмурадова, отказав при этом прокуратуре в требовании лишить его боевых наград, полученных за службу в горячих точках. Ранее присяжные признали его виновным в организации похищения известного бизнесмена, гражданина США Бориса Минахи», — сообщает « Коммерсантъ ». После оглашения приговора экс-спецназовец воскликнул «Слава ВДВ!», отмечает издание. Сообщается, что подельника Бекмурадова Давида Мирзоева приговорили к 10 годам лишения свободы. Адвокаты намерены обжаловать приговор. По версии защиты, осужденные действительно обдумывали действия по взысканию с Минахи долга в размере 20 $ млн, однако до преступления дело не дошло, уточняет издание. Нарушение было совершено без участия осужденных, утверждает защита. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Московский областной суд приговорил бывшего майора спецназа ВДВ Батыра Бекмурадова к 15 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в организации похищения безнесмена, являющегося гражданином США, Бориса Минахи. «К 15 годам колонии строгого режима приговорил Московский областной суд бывшего майора спецназа ВДВ Батыра Бекмурадова, отказав при этом прокуратуре в требовании лишить его боевых наград, полученных за службу в горячих точках. Ранее присяжные признали его виновным в организации похищения известного бизнесмена, гражданина США Бориса Минахи», — сообщает «Коммерсантъ». После оглашения приговора экс-спецназовец воскликнул «Слава ВДВ!», отмечает издание. Сообщается, что подельника Бекмурадова Давида Мирзоева приговорили к 10 годам лишения свободы. Адвокаты намерены обжаловать приговор. По версии защиты, осужденные действительно обдумывали действия по взысканию с Минахи долга в размере 20 $ млн, однако до преступления дело не дошло, уточняет издание. Нарушение было совершено без участия осужденных, утверждает защита.