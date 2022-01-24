ВОЗ назвала условие для окончания пандемии в 2022 году

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Пандемия коронавируса находится на критическом этапе, отметил Тедрос Адханом Гебрейесус Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) есть все необходимые инструменты для того, чтобы завершить пандемию коронавируса в 2022 году, для этого следует принять необходимый комплекс мер. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Пандемия COVID-19 продолжается уже третий год, и мы находимся на критическом этапе. У нас есть все инструменты, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии. Но мы должны использовать их справедливо и разумно. Пандемия COVID-19 может завершиться в 2022 году, если будут приняты комплексные меры», — передает РИА «Новости» слова Гебрейесуса.

Ранее в ВОЗ отметили, что коронавирус постепенно становится эндемичным заболеванием и в ближайшее время заболеваемость COVID-19 снизится. Однако в организации отметили, что мир ждет еще как минимум несколько всплесков заболеваемости COVID-19, пишет «Национальная служба новостей».

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У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) есть все необходимые инструменты для того, чтобы завершить пандемию коронавируса в 2022 году, для этого следует принять необходимый комплекс мер. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. «Пандемия COVID-19 продолжается уже третий год, и мы находимся на критическом этапе. У нас есть все инструменты, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии. Но мы должны использовать их справедливо и разумно. Пандемия COVID-19 может завершиться в 2022 году, если будут приняты комплексные меры», — передает РИА «Новости» слова Гебрейесуса. Ранее в ВОЗ отметили, что коронавирус постепенно становится эндемичным заболеванием и в ближайшее время заболеваемость COVID-19 снизится. Однако в организации отметили, что мир ждет еще как минимум несколько всплесков заболеваемости COVID-19, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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