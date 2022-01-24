ВОЗ назвала условие для окончания пандемии в 2022 году

24 января 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

Пандемия коронавируса находится на критическом этапе, отметил Тедрос Адханом Гебрейесус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) есть все необходимые инструменты для того, чтобы завершить пандемию коронавируса в 2022 году, для этого следует принять необходимый комплекс мер. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. «Пандемия COVID-19 продолжается уже третий год, и мы находимся на критическом этапе. У нас есть все инструменты, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии. Но мы должны использовать их справедливо и разумно. Пандемия COVID-19 может завершиться в 2022 году, если будут приняты комплексные меры», — передает РИА «Новости» слова Гебрейесуса. Ранее в ВОЗ отметили, что коронавирус постепенно становится эндемичным заболеванием и в ближайшее время заболеваемость COVID-19 снизится. Однако в организации отметили, что мир ждет еще как минимум несколько всплесков заболеваемости COVID-19, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) есть все необходимые инструменты для того, чтобы завершить пандемию коронавируса в 2022 году, для этого следует принять необходимый комплекс мер. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. «Пандемия COVID-19 продолжается уже третий год, и мы находимся на критическом этапе. У нас есть все инструменты, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии. Но мы должны использовать их справедливо и разумно. Пандемия COVID-19 может завершиться в 2022 году, если будут приняты комплексные меры», — передает РИА «Новости» слова Гебрейесуса. Ранее в ВОЗ отметили, что коронавирус постепенно становится эндемичным заболеванием и в ближайшее время заболеваемость COVID-19 снизится. Однако в организации отметили, что мир ждет еще как минимум несколько всплесков заболеваемости COVID-19, пишет «Национальная служба новостей».