ВОЗ назвала условие для окончания пандемии в 2022 году

У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) есть все необходимые инструменты для того, чтобы завершить пандемию коронавируса в 2022 году, для этого следует принять необходимый комплекс мер. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Пандемия COVID-19 продолжается уже третий год, и мы находимся на критическом этапе. У нас есть все инструменты, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии. Но мы должны использовать их справедливо и разумно. Пандемия COVID-19 может завершиться в 2022 году, если будут приняты комплексные меры», — передает РИА «Новости» слова Гебрейесуса.
У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) есть все необходимые инструменты для того, чтобы завершить пандемию коронавируса в 2022 году, для этого следует принять необходимый комплекс мер. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. «Пандемия COVID-19 продолжается уже третий год, и мы находимся на критическом этапе. У нас есть все инструменты, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии. Но мы должны использовать их справедливо и разумно. Пандемия COVID-19 может завершиться в 2022 году, если будут приняты комплексные меры», — передает РИА «Новости» слова Гебрейесуса. Ранее в ВОЗ отметили, что коронавирус постепенно становится эндемичным заболеванием и в ближайшее время заболеваемость COVID-19 снизится. Однако в организации отметили, что мир ждет еще как минимум несколько всплесков заболеваемости COVID-19, пишет «Национальная служба новостей».