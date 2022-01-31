Челябинцев просят оплачивать квитки за газ, которого нет

Жители деревни просят газифицировать Фроловку Фото: Илья Московец © URA.RU

Жителей Красноармейского района (Челябинская область) деревни Фроловка получают квитки на оплату за газ, которого нет. В социальных сетях деревенские жители просят губернатора Алексея Текслера помочь разобраться с этим вопросом.

«Обращаемся от лица всех жителей деревни Фроловка. По документам у нас газ проведен очень много лет назад, даже кому-то квитки на оплату приносят, а по факту, газа в деревне нет. Куда только не писали, везде нам отказывают», — написала Аланочка А. в группе «А.Л.Текслер, помоги!» во «ВКонтакте».

В этой же группе администрация Красноармейского района написала женщине, что сведений и документов о том, что деревня Фроловка газифицирована, в муниципалитете нет. В администрации пообещали разобраться в ситуации, если местная жительница вышлет им хотя бы один «квиток» на оплату газа.