Генерал ВСУ назвал регионы, которые хотят стать российскими

01 февраля 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Харьков, Днепр, Херсон и Одесса хотят стать городами России, считает Михаил Забродский Фото: Официальный сайт президента Украины Города левобережной части Украины хотят войти в состав России. Такое заявление сделал генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Михаил Забродский. «Имеется в виду та часть населения, которая до сих пор мечтает о какой-то Новороссии, о том, чтобы стать очередной провинцией или войти в состав Южного федерального округа. Среди таких городов Харьков, Днепр, Херсон и другие регионы вплоть до Одессы», — передает слова Забродского argumenti.ru. Ранее лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что ключевые украинские территории должны войти в состав России. Президент России Владимир Путин также заявлял, что территории Украины являются исторически российскими. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Города левобережной части Украины хотят войти в состав России. Такое заявление сделал генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Михаил Забродский. «Имеется в виду та часть населения, которая до сих пор мечтает о какой-то Новороссии, о том, чтобы стать очередной провинцией или войти в состав Южного федерального округа. Среди таких городов Харьков, Днепр, Херсон и другие регионы вплоть до Одессы», — передает слова Забродского argumenti.ru. Ранее лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что ключевые украинские территории должны войти в состав России. Президент России Владимир Путин также заявлял, что территории Украины являются исторически российскими.