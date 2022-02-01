Генерал ВСУ назвал регионы, которые хотят стать российскими

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Официальный сайт президента Украины, флаги украины, памятник богдану хмельницкому
Харьков, Днепр, Херсон и Одесса хотят стать городами России, считает Михаил Забродский Фото:

Города левобережной части Украины хотят войти в состав России. Такое заявление сделал генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Михаил Забродский.

«Имеется в виду та часть населения, которая до сих пор мечтает о какой-то Новороссии, о том, чтобы стать очередной провинцией или войти в состав Южного федерального округа. Среди таких городов Харьков, Днепр, Херсон и другие регионы вплоть до Одессы», — передает слова Забродского argumenti.ru.

Ранее лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что ключевые украинские территории должны войти в состав России. Президент России Владимир Путин также заявлял, что территории Украины являются исторически российскими.

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Города левобережной части Украины хотят войти в состав России. Такое заявление сделал генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Михаил Забродский. «Имеется в виду та часть населения, которая до сих пор мечтает о какой-то Новороссии, о том, чтобы стать очередной провинцией или войти в состав Южного федерального округа. Среди таких городов Харьков, Днепр, Херсон и другие регионы вплоть до Одессы», — передает слова Забродского argumenti.ru. Ранее лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что ключевые украинские территории должны войти в состав России. Президент России Владимир Путин также заявлял, что территории Украины являются исторически российскими.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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