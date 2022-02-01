Генерал ВСУ назвал регионы, которые хотят стать российскими

Харьков, Днепр, Херсон и Одесса хотят стать городами России, считает Михаил ЗабродскийФото: Официальный сайт президента Украины
Города левобережной части Украины хотят войти в состав России. Такое заявление сделал генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Михаил Забродский.
«Имеется в виду та часть населения, которая до сих пор мечтает о какой-то Новороссии, о том, чтобы стать очередной провинцией или войти в состав Южного федерального округа. Среди таких городов Харьков, Днепр, Херсон и другие регионы вплоть до Одессы», — передает слова Забродского argumenti.ru.
Города левобережной части Украины хотят войти в состав России. Такое заявление сделал генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Михаил Забродский. «Имеется в виду та часть населения, которая до сих пор мечтает о какой-то Новороссии, о том, чтобы стать очередной провинцией или войти в состав Южного федерального округа. Среди таких городов Харьков, Днепр, Херсон и другие регионы вплоть до Одессы», — передает слова Забродского argumenti.ru. Ранее лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что ключевые украинские территории должны войти в состав России. Президент России Владимир Путин также заявлял, что территории Украины являются исторически российскими.