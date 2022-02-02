Посол: РФ и Китай объединились для борьбы с санкциями

02 февраля 2022 в 11:46 Размер текста - 17 +

Китай и Россия действуют совместно, чтобы противостоять западным санкциям, заявил российский посол в Пекине Андрей Денисов Фото: Ксения Фикс © URA.RU Россия и Китай координируют усилия по противодействию западным санкциям. В частности, используют национальные валюты во взаимных расчетах, заявил российский посол в Пекине Андрей Денисов. «То, что эти санкции оказывают негативное влияние на некоторые аспекты наших отношений, это, действительно, так. Например, банковские расчеты. Если на тот или иной банк наш, например, наложены санкции, то китайским получателям нашей продукции довольно трудно нам заплатить, хотя они имеют деньги и желание это сделать. Поэтому неслучайно в последние годы мы все больше говорим о более широком использовании национальных валют в расчетах по внешнеторговым операциям», — поделился Денисов в прямом эфире youtube-канала «Cоловьев Live». Посол уточнил, что природа западных санкций против Москвы и Пекина отличается. Если антироссийские санкции носят политический характер, то санкции против Китая призваны сдержать экономический рост страны, добавил Денисов. Поэтому РФ и КНР совместно противодействуют оказываемому санкционному давлению. Жители Китая ранее призвали Москву и Пекин объединиться, чтобы противостоять НАТО и США. Глава российского МИДа Сергей Лавров считает, что Запад хочет наказать РФ и КНР за самостоятельную политику, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия и Китай координируют усилия по противодействию западным санкциям. В частности, используют национальные валюты во взаимных расчетах, заявил российский посол в Пекине Андрей Денисов. «То, что эти санкции оказывают негативное влияние на некоторые аспекты наших отношений, это, действительно, так. Например, банковские расчеты. Если на тот или иной банк наш, например, наложены санкции, то китайским получателям нашей продукции довольно трудно нам заплатить, хотя они имеют деньги и желание это сделать. Поэтому неслучайно в последние годы мы все больше говорим о более широком использовании национальных валют в расчетах по внешнеторговым операциям», — поделился Денисов в прямом эфире youtube-канала «Cоловьев Live». Посол уточнил, что природа западных санкций против Москвы и Пекина отличается. Если антироссийские санкции носят политический характер, то санкции против Китая призваны сдержать экономический рост страны, добавил Денисов. Поэтому РФ и КНР совместно противодействуют оказываемому санкционному давлению. Жители Китая ранее призвали Москву и Пекин объединиться, чтобы противостоять НАТО и США. Глава российского МИДа Сергей Лавров считает, что Запад хочет наказать РФ и КНР за самостоятельную политику, передает «Национальная служба новостей».