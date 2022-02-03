Экс-силовика винят в избиении директора челябинской «Пятерочки»

Пострадавшая женщина написала заявление в полицию (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Еманжелинске директор магазина «Пятерочка» Анна Р. обвинила экс-полицейского и нынешнего сотрудника службы безопасности федеральной сети в избиении на рабочем месте. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU подтвердили, что в полицию поступили заявления от обоих участников инцидента.

«2 февраля я находилась на своем рабочем месте. Ко мне подошел сотрудник службы безопасности и начал угрожать, что устроит мне все круги ада. Я начала возражать, и он начал меня бить», — рассказала URA.RU директор местной «Пятерочки».

По словам Анны, в момент нападения она сидела на стуле возле принтера, а сотрудник безопасности зажал ее в углу, где нет камер. После нанесения побоев она позвонила руководству и рассказала, что ее избил сотрудник. После этого директор магазина обратилась в полицию.

Как рассказал URA.RU представитель Анны, экс-полицейский и действующий сотрудник безопасности избил не просто руководителя магазина, а женщину 36 лет и мать ребенка-инвалида. Основная версия конфликта — женщина через суд взыскивает с «Пятерочки» деньги за переработки и предоставление льгот по уходу за инвалидом. И теперь в компании делают все, чтобы директор написала заявление на увольнение.

«Меня заставляли выходить на работу в выходные дни. А кому я ребенка должна оставить? Брать его в магазин, чтобы он в пандемию заразу собирал? За невыход мне ставили прогулы и по итогам депримировали. Я оспариваю эти незаконные дисциплинарные решения в суде», — рассказала URA.RU директор магазина.

Анна отметила, что ее обидчик заявил, что она сама напала на него, и написал встречное заявление в полицию. В пресс-службе ГУ МВД URA.RU подтвердили, что в полиции Еманжелинска приняли заявления от обоих участников. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение. На момент публикации статьи в пресс-службе головного офиса «Пятерочки» URA.RU комментарий не предоставили. Связаться с другой стороной конфликта URA.RU не удалось.

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