03 февраля 2022

Пьяный мальчик выпал из окна в Златоусте

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчика уже доставили в больницу Челябинска Фото:

Школьник в состоянии алкогольного опьянения выпал из окна пятого этажа дома в Златоусте. Юноша получил множественные травмы, сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

«Компания подростков-старшеклассников выпивала в съемной квартире. Ученик девятого класса местной школы выпал из окна, спасателям пришлось снимать его с козырька подъезда, чтобы передать врачам», — рассказал инсайдер.

«Инцидент произошел 3 февраля. К счастью, молодой человек выжил, но получил множественные травмы. Сейчас его доставили в больницу областного центра. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Златоуста.

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Школьник в состоянии алкогольного опьянения выпал из окна пятого этажа дома в Златоусте. Юноша получил множественные травмы, сообщил источник URA.RU в силовых структурах. «Компания подростков-старшеклассников выпивала в съемной квартире. Ученик девятого класса местной школы выпал из окна, спасателям пришлось снимать его с козырька подъезда, чтобы передать врачам», — рассказал инсайдер. «Инцидент произошел 3 февраля. К счастью, молодой человек выжил, но получил множественные травмы. Сейчас его доставили в больницу областного центра. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Златоуста.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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