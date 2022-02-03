Пьяный мальчик выпал из окна в Златоусте

Мальчика уже доставили в больницу Челябинска Фото: Вадим Ахметов

Школьник в состоянии алкогольного опьянения выпал из окна пятого этажа дома в Златоусте. Юноша получил множественные травмы, сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

«Компания подростков-старшеклассников выпивала в съемной квартире. Ученик девятого класса местной школы выпал из окна, спасателям пришлось снимать его с козырька подъезда, чтобы передать врачам», — рассказал инсайдер.

«Инцидент произошел 3 февраля. К счастью, молодой человек выжил, но получил множественные травмы. Сейчас его доставили в больницу областного центра. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Златоуста.