Захарова: Россия ответит на «безобразные санкции» Британии

Мария Захарова приняла во внимание заявления британской стороны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Российские власти ответят на действия Великобритании, если последняя введет санкции против РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы отфиксировали прозвучавшие безобразные заявления МИД Великобритании о намерении провести через парламент документ, который предусматривает новые основания для подведения под санкции российских юридических и физических лиц. Это станет серьезным препятствием для развития торгово-экономических связей. Наша ответная реакция последует», — пояснила она на брифинге, трансляция мероприятия ведется на youtube-канале «Россия 24».

Причиной введения ограничительных мер для некоторых российских компаний, представителей власти и бизнеса может послужить якобы вторжение России на Украину. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее сделал заявление, что Великобритания и другие страны готовят пакет санкций и других мер против России, «когда нога российского солдата решится пересечь украинскую границу и ступить на украинскую территорию». Джонсон выразил надежду на то, что санкции будут согласованы с США и заработают одновременно с запретами Британии.

В свою очередь, Захарова попросила Джонсона прекратить пугать всех «российской угрозой на Украине», пишет Life . Представитель МИД добавила, что все это идет вопреки реальной ситуации и здравому смыслу, который диктует скорейшее прекращение западной и прежде всего англосаксонской истерики, передает ее слова MK.RU .

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