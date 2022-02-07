Блогер из Нижневартовска Екатерина Александрова, которая ведет блог в инстаграм и публикует эротические фотографии в личном telegram-канале, искала мужа на «Первом канале» в передаче «Давай поженимся». Выпуск программы 7 февраля размещен на официальном youtube-канале программы.
Вартовчанка боролась за сердце русского бизнесмена Кирилла, который за год заработал миллион долларов и сейчас живет в Дубае. Екатерина ранее отменила свадьбу из-за предсказания гадалки и пришла на программу вместо сестры, которая в последний момент отказалась от участия. В качестве сюрприза жительница ХМАО исполнила номер из Tik-Toka с кастрюлями.
Александрова не стала избранницей бизнесмена. Мужчина не выбрал никого из трех невест. «Я для нее, наверное, уже чересчур взрослый мужчина. Может быть ей нужен сверстник, с которым было бы интересно развивать Tik-Tok», — заключил он.
Блогер из Нижневартовска Екатерина Александрова, которая ведет блог в инстаграм и публикует эротические фотографии в личном telegram-канале, искала мужа на «Первом канале» в передаче «Давай поженимся». Выпуск программы 7 февраля размещен на официальном youtube-канале программы. Вартовчанка боролась за сердце русского бизнесмена Кирилла, который за год заработал миллион долларов и сейчас живет в Дубае. Екатерина ранее отменила свадьбу из-за предсказания гадалки и пришла на программу вместо сестры, которая в последний момент отказалась от участия. В качестве сюрприза жительница ХМАО исполнила номер из Tik-Toka с кастрюлями. Александрова не стала избранницей бизнесмена. Мужчина не выбрал никого из трех невест. «Я для нее, наверное, уже чересчур взрослый мужчина. Может быть ей нужен сверстник, с которым было бы интересно развивать Tik-Tok», — заключил он.