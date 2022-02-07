Порно-блогер из ХМАО искала мужа на «Первом канале». Фото

08 февраля 2022 в 10:46 Размер текста - 17 +

Вартовчанка пришла на телепрограмму вместо своей сестры, которая в последний момент отказалась от участия Фото: Анна Майорова © URA.RU Блогер из Нижневартовска Екатерина Александрова, которая ведет блог в инстаграм и публикует эротические фотографии в личном telegram-канале, искала мужа на «Первом канале» в передаче «Давай поженимся». Выпуск программы 7 февраля размещен на официальном youtube-канале программы. Вартовчанка боролась за сердце русского бизнесмена Кирилла, который за год заработал миллион долларов и сейчас живет в Дубае. Екатерина ранее отменила свадьбу из-за предсказания гадалки и пришла на программу вместо сестры, которая в последний момент отказалась от участия. В качестве сюрприза жительница ХМАО исполнила номер из Tik-Toka с кастрюлями. Александрова не стала избранницей бизнесмена. Мужчина не выбрал никого из трех невест. «Я для нее, наверное, уже чересчур взрослый мужчина. Может быть ей нужен сверстник, с которым было бы интересно развивать Tik-Tok», — заключил он. Фото: telegram-канал Екатерины Александровой Фото: telegram-канал Екатерины Александровой Фото: telegram-канал Екатерины Александровой Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Блогер из Нижневартовска Екатерина Александрова, которая ведет блог в инстаграм и публикует эротические фотографии в личном telegram-канале, искала мужа на «Первом канале» в передаче «Давай поженимся». Выпуск программы 7 февраля размещен на официальном youtube-канале программы. Вартовчанка боролась за сердце русского бизнесмена Кирилла, который за год заработал миллион долларов и сейчас живет в Дубае. Екатерина ранее отменила свадьбу из-за предсказания гадалки и пришла на программу вместо сестры, которая в последний момент отказалась от участия. В качестве сюрприза жительница ХМАО исполнила номер из Tik-Toka с кастрюлями. Александрова не стала избранницей бизнесмена. Мужчина не выбрал никого из трех невест. «Я для нее, наверное, уже чересчур взрослый мужчина. Может быть ей нужен сверстник, с которым было бы интересно развивать Tik-Tok», — заключил он.