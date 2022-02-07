07 февраля 2022
05 февраля 2022
04 февраля 2022

Порно-блогер из ХМАО искала мужа на «Первом канале». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Элеонорой Расуловой. Екатеринбург, областное телевидение, отв
Вартовчанка пришла на телепрограмму вместо своей сестры, которая в последний момент отказалась от участия Фото:

Блогер из Нижневартовска Екатерина Александрова, которая ведет блог в инстаграм и публикует эротические фотографии в личном telegram-канале, искала мужа на «Первом канале» в передаче «Давай поженимся». Выпуск программы 7 февраля размещен на официальном youtube-канале программы.

Вартовчанка боролась за сердце русского бизнесмена Кирилла, который за год заработал миллион долларов и сейчас живет в Дубае. Екатерина ранее отменила свадьбу из-за предсказания гадалки и пришла на программу вместо сестры, которая в последний момент отказалась от участия. В качестве сюрприза жительница ХМАО исполнила номер из Tik-Toka с кастрюлями.

Александрова не стала избранницей бизнесмена. Мужчина не выбрал никого из трех невест. «Я для нее, наверное, уже чересчур взрослый мужчина. Может быть ей нужен сверстник, с которым было бы интересно развивать Tik-Tok», — заключил он.

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Блогер из Нижневартовска Екатерина Александрова, которая ведет блог в инстаграм и публикует эротические фотографии в личном telegram-канале, искала мужа на «Первом канале» в передаче «Давай поженимся». Выпуск программы 7 февраля размещен на официальном youtube-канале программы. Вартовчанка боролась за сердце русского бизнесмена Кирилла, который за год заработал миллион долларов и сейчас живет в Дубае. Екатерина ранее отменила свадьбу из-за предсказания гадалки и пришла на программу вместо сестры, которая в последний момент отказалась от участия. В качестве сюрприза жительница ХМАО исполнила номер из Tik-Toka с кастрюлями. Александрова не стала избранницей бизнесмена. Мужчина не выбрал никого из трех невест. «Я для нее, наверное, уже чересчур взрослый мужчина. Может быть ей нужен сверстник, с которым было бы интересно развивать Tik-Tok», — заключил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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