Житель Перми заявил, что людей, которые его избили, не найти Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Перми Кирилл Азанов, пришедший на стрижку в парикмахерскую к мигрантам, оказался избит. Инцидент произошел недалеко от центрального рынка, сообщается в паблике «Другая Россия Лимонова Пермь» в соцсети «Вконтакте». При этом сам пострадавший извинился за произошедшее.

«Чуть ниже центрального рынка Перми в нашем городе есть парикмахерская с нехитрым названием „Мигрант+“. Когда туда пришел коренной пермяк Кирилл Азанов, иностранные специалисты по стрижке очень сильно возмутились его появлению […], избили его стулом и выгнали взашей», — сообщается в аккаунте. Избитый горожанин, по информации «лимоновцев», обратился в отдел полиции Ленинского района Перми, но представители правопорядка «отказались принимать у него заявление».

В паблике «Orange East» во «ВКонтакте» уточняется, что пермяк рассказал о случившемся в соцсетях, выложив фото. На следующий день его «вызвали в полицию и заставили записать видео с извинениями». На видео, размещенном в паблике, молодой человек представился Кириллом Азановым и признался, что не помнит, кем именно был избит, поскольку был пьян. Он также заявил, что не имеет претензий к правоохранительным органам.

«Я, Азанов Кирилл Геннадьевич, 2003 года рождения, находился в тот день в состоянии алкогольного опьянения. Точно не знаю, в какой парикмахерской меня избили. Прошу прощения у людей, которых я случайно побеспокоил. Ну, а то заведение, которое я увидел [„Мигрант+“], это то ли миграционная служба, то ли магазин, он не работает. Претензии к работе полиции я не имею, а людей, которые меня избили, не найдешь уже. Ну, житейская история, бывает такое», — сказал Азанов.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU не смогли оперативно прокомментировать информацию, попросив направить запрос. Ответ на запрос, направленный агентством, к моменту публикации новости не поступил.

Пермяк решил постричься в барбершопе мигрантов, но оказался избит Фото: «Другая Россия Лимонова Пермь», «ВКонтакте»

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