Источник в МИД ответил на требования Украины о маневрах армии РФ

Украина потребовала от России объяснить военные маневры в приграничных регионах Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Россия не считает обоснованными требования Украины о разъяснении причин маневров российской армии в граничащих регионах. С таким заявлением выступил источник в МИД, комментируя запрос Киева предотсавить информацию о действиях армии России.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина требует от России предоставить информацию о действиях военных в регионах, граничащих с Украиной. Москве дали 48 часов на исполнение требования.

«Не считаем его обоснованным. Деятельность не является необычной и не дает оснований для запуска механизма уменьшения военной опасности по Венскому документу 2011 года», — сказал источник РИА «Новости» в МИД.

МИД России считает подобное требование Киева попыткой отвлечь внимание, добавил собеседник. По его словам, Украина таким образом переводит внимание с собственных военных маневров, связанных с Донбассом.