Источник в МИД ответил на требования Украины о маневрах армии РФ

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Украина потребовала от России объяснить военные маневры в приграничных регионах Фото:
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Война на Украине

Россия не считает обоснованными требования Украины о разъяснении причин маневров российской армии в граничащих регионах. С таким заявлением выступил источник в МИД, комментируя запрос Киева предотсавить информацию о действиях армии России.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина требует от России предоставить информацию о действиях военных в регионах, граничащих с Украиной. Москве дали 48 часов на исполнение требования.

«Не считаем его обоснованным. Деятельность не является необычной и не дает оснований для запуска механизма уменьшения военной опасности по Венскому документу 2011 года», — сказал источник РИА «Новости» в МИД.

МИД России считает подобное требование Киева попыткой отвлечь внимание, добавил собеседник. По его словам, Украина таким образом переводит внимание с собственных военных маневров, связанных с Донбассом.

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Россия не считает обоснованными требования Украины о разъяснении причин маневров российской армии в граничащих регионах. С таким заявлением выступил источник в МИД, комментируя запрос Киева предотсавить информацию о действиях армии России. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина требует от России предоставить информацию о действиях военных в регионах, граничащих с Украиной. Москве дали 48 часов на исполнение требования. «Не считаем его обоснованным. Деятельность не является необычной и не дает оснований для запуска механизма уменьшения военной опасности по Венскому документу 2011 года», — сказал источник РИА «Новости» в МИД. МИД России считает подобное требование Киева попыткой отвлечь внимание, добавил собеседник. По его словам, Украина таким образом переводит внимание с собственных военных маневров, связанных с Донбассом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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