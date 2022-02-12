Пермские депутаты поддержали ликвидацию своего города

Депутаты Губахи сформулируют свою позицию 16 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты думы Гремячинского городского округа в Пермском крае поддержали инициативу объединения с Губахой. Как сообщает источник URA.RU в гордуме, решение принято большинством голосов.

«Из 14 присутствующих депутатов 13 высказались „за“, один — воздержался», — рассказывает собеседник. В среду, 16 февраля, свое мнение по поводу объединения выскажут депутаты в Губахе.

Ранее URA.RU сообщало, что выборы в думу объединенного муниципалитета состоятся в сентябре 2022 года. В обоих городах уже прошли публичные слушания, где жители также поддержали идею объединения двух муниципалитетов. Предполагается, что законопроект об образовании нового муниципалитета будет рассмотрен на мартовском заседании заксобрания.