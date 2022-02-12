Пермские депутаты поддержали ликвидацию своего города

Депутаты думы Гремячинского городского округа в Пермском крае поддержали инициативу объединения с Губахой. Как сообщает источник URA.RU в гордуме, решение принято большинством голосов.
«Из 14 присутствующих депутатов 13 высказались „за“, один — воздержался», — рассказывает собеседник. В среду, 16 февраля, свое мнение по поводу объединения выскажут депутаты в Губахе.
Ранее URA.RU сообщало, что выборы в думу объединенного муниципалитета состоятся в сентябре 2022 года. В обоих городах уже прошли публичные слушания, где жители также поддержали идею объединения двух муниципалитетов. Предполагается, что законопроект об образовании нового муниципалитета будет рассмотрен на мартовском заседании заксобрания.
Депутаты думы Гремячинского городского округа в Пермском крае поддержали инициативу объединения с Губахой. Как сообщает источник URA.RU в гордуме, решение принято большинством голосов. «Из 14 присутствующих депутатов 13 высказались „за“, один — воздержался», — рассказывает собеседник. В среду, 16 февраля, свое мнение по поводу объединения выскажут депутаты в Губахе. Ранее URA.RU сообщало, что выборы в думу объединенного муниципалитета состоятся в сентябре 2022 года. В обоих городах уже прошли публичные слушания, где жители также поддержали идею объединения двух муниципалитетов. Предполагается, что законопроект об образовании нового муниципалитета будет рассмотрен на мартовском заседании заксобрания.