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Трем крупным сетям запретили открывать новые челябинские магазины

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, торговый центр, продукты, покупатели, торговая сеть, магазин
Доля торговых сетей в муниципалитетах превышает 25% Фото:

В шести районах Челябинской области запретили открывать торговым сетям «Пятерочка», «Магнит» и «Монетка» новые филиалы. Как сообщает пресс-служба управления ФАС в регионе, это произошло из-за превышения доли торговых сетей в муниципальных образованиях.

«Такая ситуация сложилась в Карабашском, Локомотивном, Трехгорном и Южноуральском городских округах, Еткульском и Коркинском муниципальных районах. Согласно действующему законодательству, если доля торговой сети в муниципальном образовании превышает 25%, она не вправе приобретать или арендовать дополнительную площадь на данной территории», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте УФАС Челябинской области.

В УФАС региона добавили, что информация направлена главам названных муниципалитетов. Именно они должны принять меры по пресечению дальнейшего расширения конкретных торговых сетей.

URA.RU направило запросы в торговые сети. На момент публикации ответа не последовало.

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В шести районах Челябинской области запретили открывать торговым сетям «Пятерочка», «Магнит» и «Монетка» новые филиалы. Как сообщает пресс-служба управления ФАС в регионе, это произошло из-за превышения доли торговых сетей в муниципальных образованиях. «Такая ситуация сложилась в Карабашском, Локомотивном, Трехгорном и Южноуральском городских округах, Еткульском и Коркинском муниципальных районах. Согласно действующему законодательству, если доля торговой сети в муниципальном образовании превышает 25%, она не вправе приобретать или арендовать дополнительную площадь на данной территории», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте УФАС Челябинской области. В УФАС региона добавили, что информация направлена главам названных муниципалитетов. Именно они должны принять меры по пресечению дальнейшего расширения конкретных торговых сетей. URA.RU направило запросы в торговые сети. На момент публикации ответа не последовало.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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