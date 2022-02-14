Трем крупным сетям запретили открывать новые челябинские магазины

Доля торговых сетей в муниципалитетах превышает 25% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В шести районах Челябинской области запретили открывать торговым сетям «Пятерочка», «Магнит» и «Монетка» новые филиалы. Как сообщает пресс-служба управления ФАС в регионе, это произошло из-за превышения доли торговых сетей в муниципальных образованиях.

«Такая ситуация сложилась в Карабашском, Локомотивном, Трехгорном и Южноуральском городских округах, Еткульском и Коркинском муниципальных районах. Согласно действующему законодательству, если доля торговой сети в муниципальном образовании превышает 25%, она не вправе приобретать или арендовать дополнительную площадь на данной территории», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте УФАС Челябинской области.

В УФАС региона добавили, что информация направлена главам названных муниципалитетов. Именно они должны принять меры по пресечению дальнейшего расширения конкретных торговых сетей.

URA.RU направило запросы в торговые сети. На момент публикации ответа не последовало.